Nawilżający balsam do ciała to podstawa pielęgnacji skóry w zimie. Dzięki zawartym w nim składnikom doskonale odżywia i zmiękcza suchą i podrażnioną skórę. Zazwyczaj stosujemy go tuż po kąpieli, kiedy ciało jest przyjemnie miękkie, by dostarczyć mu dodatkowej dawki nawilżenia. Jest jeszcze jedna, prosta czynność, która pomoże zadbać o gładkość skóry podczas zimowych miesięcy.

Cały sekret tkwi w przygotowaniu kojącej kąpieli z dodatkiem płatków owsianych. Okazuje się bowiem, że to nie tylko świetny sposób na odżywcze śniadanie, ale również doskonały składnik pielęgnacji skóry.

Proste włosy bez ingerencji prostownicy i suszarki? Wypróbuj mleko!

Kąpiel owsiana to sposób na złagodzenie stanów zapalnych i zaczerwienienia skóry. Pomaga dostarczyć dodatkowej dawki nawilżenia i delikatnie peelinguje suchy naskórek, dzięki czemu doskonale oczyszcza, przywraca gładkość i przyjemną miękkość.

Oto najlepsze przepisy na kąpiel z dodatkiem płatków owsianych:

Na samym początku należy pamiętać o tym, by rozdrobnić płatki owsiane na malutkie drobinki. Kąpiel owsiana działa kojąco na skórę, jednak nie należy przesadzać jej z częstotliwością. W zupełności wystarczy przygotować ja 1-2 razy w tygodniu.

Macerat z żywokostu: naturalny sposób na demakijaż

Nawilżająca kąpiel z płatkami owsianymi i ogórkiem

Lista składników:

– puree z ogórka

– 1 szklanka zmielonych płatków owsianych

Aby ukoić skórę, zniwelować podrażnienia i suchość przygotuj puree z ogórka – obierz go i zblenduj, przygotowany miąższ przetrzyj przez czystą ściereczkę, by pozbyć się pestek. Następnie dodaj do tego zmielone płatki owsiane i tak przygotowaną mieszankę dodaj do kąpieli.

Jak radzić sobie z problemem przesuszonej skóry? Wywiad z ekspertką

Kąpiel rumiankowa z płatkami owsianymi

Lista składników:

– 1 szklanka zmielonych płatków owsianych

– pół szklanki suszonego rumianku

Zmielone płatki i suszony rumianek włóż do płóciennego woreczka i zanurz w wannie z gorącą wodą. Aby uzyskać działanie składników, delikatnie odciśnij mokry woreczek.

Kąpiel owsiana jest skutecznym sposobem na wypryski pojawiające się na plecach, dekolcie, ramionach lub innej partii ciała. Dodatek rumianku ukoi zaczerwienienia i zniweluje uczucie pieczenia.

Kąpiel z octem jabłkowym i płatkami owsianymi

Lista składników:

– 1 szklanka octu jabłkowego

– 1 szklanka zmielonych płatków owsianych

Wlej ocet do wanny, a płatki umieść w woreczku. Kiedy namoknie odciśnij woreczek. Ocet jabłkowy to jeden z najskuteczniejszych, naturalnych składników na przywrócenie skórze miękkości i jędrności. Działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, a dodatkowo łagodzi podrażnienia i pomaga przywrócić równowagę pH skóry.