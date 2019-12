Piękne, zadbane a przede wszystkim zdrowe stopy to obowiązek przez cały rok. Niezależnie od pory roku powinniśmy dbać o ich kondycję, bo to właśnie od stóp zależy prawidłowa postawa czy bezpieczne uprawianie sportu. Jak je efektywnie pielęgnować w domu i jak przygotować stopy do sylwestrowej nocy i co ważniejsze jak je zregenerować po tak intensywnej nocy?

Podstawowa rada? Należy pamiętać, że skuteczne dbanie o stopy powinno odbywać się zarówno w domu jak i w gabinecie podologicznym. Podolog pomoże nie tylko uporać się z problemem stóp, ale przede wszystkim zdiagnozuje go. Fachowa wiedza i doświadczenie umożliwią zaplanowanie odpowiedniego, indywidualnego planu terapii, który będziemy mogli wdrożyć również w domowym zaciszu. A jak zadbać o stopy zanim wybierzemy się do specjalisty i jak je przygotować do całej nocy w szpilkach?

Piękne i zdrowe stopy, czyli 5 najważniejszych zasad pielęgnacji stóp

4 złote rady podologa

Określ typ skóry swoich stóp – tak, nie pomyliliśmy się. Niemal wszyscy znamy rodzaj swojej cery, ale czy ktoś zastanawiał się nad typem skóry stóp? Jeśli nie, to najwyższa pora. Część z nas musi codziennie je nawilżać, podczas gdy niektórzy wręcz nie powinni ponieważ stosowanie takich produktów może wzmagać nadpotliwość. Obecnie dostępnych jest wiele kosmetyków dedykowanych pielęgnacji stóp – zasięgnij rady podologa, jaka kuracja będzie najlepsza dla Ciebie. Prawidłowo obcinaj paznokcie! Źle obcięte potrafią przysporzyć naprawdę poważnych kłopotów i popsuć nam niejedną imprezę. Noś odpowiednie, oddychające i przystosowane do podłoża obuwie. Ćwicz stopy! Regularne ćwiczenia i masaż stóp zapobiegają zmianom ortopedycznym.

Jak dobierać rajstopy do kształtu nóg?

Pamiętajcie, że noszenie szpilek nie musi oznaczać deformacji i bólu. Należy pamiętać, aby po dniu spędzonym na obcasach umiejętnie rozpracować mięśnie i regularnie ćwiczyć stopy. Jak? To oczywiście podpowie podolog! Zdradzimy Wam jak po tanecznej nocy zregenerować stopy szybkim masażem.

Masaż stóp może mieć nie tylko znaczenie odprężająco-relaksujące, ale również prozdrowotne. Masaż jako zespół określonych ruchów, wywierających ucisk na tkanki miękkie, zazwyczaj odbywa się w następującej kolejności: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie oraz wibracje. W przypadku stóp (podobnie jak przy innych częściach ciała) najważniejsze jest, aby ruch był dosercowy i kończył się za następnym stawem, który masujemy.

Wiosna coraz bliżej a co Twoim pedicure? Oto jak szybko zadbać o stopy

Nie bez znaczenia w przypadku masażu stop jest refleksologia, dzięki której poprzez ucisk w odpowiednich miejscach na stopie, jesteśmy w stanie oddziaływać na poszczególne dolegliwości całego organizmu. W zależności od naszych oczekiwań związanych z masażem, możemy wykonywać go samodzielnie w domu (wówczas będzie miał on znaczenie głównie relaksujące), bądź w gabinecie u profesjonalisty. Przed przystąpieniem do masażu warto zapoznać się z przeciwwskazaniami do jego wykonania, dzięki czemu ograniczymy ryzyko występowania powikłań i innych dolegliwości – tłumaczy Adam Kłopotowski, podolog w gabinetach podologicznych Satin.