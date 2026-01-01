Za nami szampańska, sylwestrowa zabawa. Choć wspomnienia z tego wieczoru zostaną z nami na długo, widoczne na skórze skutki nieprzespanej nocy i ciężkiego makijażu – nie muszą. Jak zadbać o skórę po Sylwestrze i zacząć nowy rok w dobrej formie? Podpowiadamy.

Sylwester to dla wielu z nas okazja do spotkań z bliskimi i celebrowania chwili. Niestety bywa też dużym wyzwaniem dla organizmu. Krótki sen, alkohol, ciężki makijaż, a często również niezdrowe jedzenie mogą odbić się szczególnie na naszej skórze. To normalne, że po sylwestrowej nocy cera jest przesuszona, podrażniona, poszarzała i zmęczona. Zdarza się też, że pojawiają się na niej wypryski. Na szczęście odpowiednio dobrana pielęgnacja pomoże przywrócić jej równowagę, komfort i zdrowy wygląd. Jak o nią zadbać? Wyjaśniamy krok po kroku.

Oczyszczanie skóry po Sylwestrze

Po sylwestrowej nocy skóra może być przeciążona makijażem, nadmiarem sebum i zanieczyszczeniami, dlatego tak ważne jest dokładne, dwuetapowe oczyszczenie twarzy. Zacznij od precyzyjnego zmycia make-upu delikatnym mleczkiem, płynem micelarnym lub balsamem. Następnie postaw na łagodny żel lub piankę do mycia. Ważne, by unikać silnych detergentów i kosmetyków zawierających alkohol, które mogą podrażniać i przesuszać skórę. Zamiast nich wybieraj delikatne preparaty o działaniu kojącym. Celem jest czysta, nawilżona cera bez uczucia ściągnięcia.

Jaki krem do twarzy wybrać po Sylwestrze?

Dzień po Sylwestrze to dobry moment na nawodnienie i regenerację skóry. W tym czasie zrezygnuj z kuracji retinolem czy kwasami. Wybieraj kremy i esencje łagodzące podrażnienia i wzmacniające barierę ochronną naskórka. Komfort cerze przywrócą kosmetyki z pantenolem, alantoiną, kwasem hialuronowym, ceramidami czy aloesem.

Maseczka na twarz po Sylwestrze

Skutecznym sposobem na regenerację skóry po sylwestrowej nocy będzie maseczka intensywnie nawilżająca lub kojąca. Możesz wybrać tę w płachcie, w kremie, a nawet całonocną. Nałożenie jej na zmęczoną cerę pozwoli odbudować barierę hydrolipidową, przywróci skórze blask i równowagę. Jeśli dodatkowo zmagasz się z opuchlizną, dobrym wyborem będzie maseczka chłodząca, np. żelowa.

Masaż twarzy po sylwestrowej nocy

Delikatny masaż twarzy – palcami, rollerem czy kamieniem Gua-Sha, poprawi mikrokrążenie i zmniejszy opuchliznę. Dodatkowo może przyspieszyć wchłanianie składników zawartych w kosmetykach, odpręży i zrelaksuje.

Jak zadbać o skórę po Sylwestrze? Bez makijażu

Aby skóra mogła zregenerować się po nieprzespanej nocy, najlepiej zrezygnować z makijażu i skupić się na pielęgnacji. Jeśli w nowy rok wychodzisz z domu, nie zapomnij o nałożeniu kremu z SPF, by zapewnić cerze skuteczną ochronę.

Wsparcie od wewnątrz

Regenerację skóry po sylwestrowej nocy możesz wspierać również od wewnątrz. Lekkostrawne, ciepłe posiłki i duża ilość wody to dokładnie to, czego cera potrzebuje po hucznej zabawie. Nic nie zastąpi też mocy snu i odpoczynku.