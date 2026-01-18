Jeśli zastanawiałaś się nad zakupem gotowego zestawu kosmetyków przed świętami i teraz żałujesz, że jednak się rozmyśliłaś, mamy dla Ciebie naprawdę dobrą wiadomość. W drogeriach Hebe wciąż czeka wiele pięknie zapakowanych zestawów, a co najważniejsze- teraz kupisz je w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To idealny moment, by uzupełnić domową pielęgnację, sprawić sobie małą przyjemność albo przygotować zapas prezentów na kolejne okazje. Wyprzedaż obejmuje zarówno pielęgnację twarzy, ciała, jak i włosów, a wśród propozycji nie brakuje znanych marek i dopracowanych formuł. Sprawdź, które zestawy szczególnie warto wrzucić do koszyka.

1 Asoa Daily Skin Duo Kup teraz Ten zestaw to prawdziwy ratunek dla skóry, która potrzebuje równowagi, nawilżenia i wzmocnienia bariery ochronnej. W duecie znajdziesz tonik ceramidowy oraz esencję złuszczającą, które działają kompleksowo i uzupełniają się na każdym etapie pielęgnacji. Tonik, wzbogacony kompleksem trzech ceramidów, roślinnym cholesterolem i trehalozą, intensywnie nawilża, ujędrnia i pomaga odbudować barierę hydrolipidową skóry. Badania aplikacyjne potwierdzają, że utrzymuje on nawilżenie nawet do 5 godzin.

2 Zestaw Batiste Kup teraz Dwa kultowe suche szampony Batiste w jednym zestawie to idealna opcja dla zabieganych i fanek szybkiego odświeżenia fryzury. W opakowaniu znajdziesz wariant Azure oraz Star Kissed, oba o pojemności 200 ml. Formuła suchych szamponów błyskawicznie absorbuje sebum i zanieczyszczenia, unosząc włosy u nasady i przywracając im lekkość bez użycia wody. Włosy stają się puszyste, miękkie i pełne objętości, a przyjemne zapachy dodatkowo odświeżają fryzurę. To must-have na co dzień i w podróży.

3 Mokosh Złośnik Kup teraz Zestaw Złośnik to propozycja z charakterem. W środku znajdziesz nawilżający lotion do dłoni oraz żel do mycia ciała i dłoni, które otulają skórę słodko-kwaskowym, żurawinowym aromatem. Ten zapach jest odświeżający, niebanalny i poprawia humor już od pierwszego użycia. Kosmetyki skutecznie oczyszczają, nawilżają i pielęgnują skórę, pozostawiając ją miękką i przyjemną w dotyku. To idealny zestaw dla osób, które lubią wyraziste nuty zapachowe i nie boją się pokazać swojej energii – z nutą figlarności i świątecznego pazura.