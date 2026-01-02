Hebe wyprzedaje kultowe dermokosmetyki. Produkty tych marek kupisz teraz taniej
Takie okazje nie zdarzają się często. W Hebe wystartowała promocja na uwielbiane dermokosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała. Na liście produktów w obniżonych cenach znalazły się między innymi kultowe żele przeciw niedoskonałościom czy kojące balsamy do cery suchej. Znamy szczegóły.
Wypryski, podrażnienia czy nadmiar sebum to tylko niektóre z wielu problemów skórnych, wymagających zastosowania szczególnych rozwiązań. Większą skutecznością od drogeryjnych preparatów wykazują dermokosmetyki – receptury opracowane z myślą o konkretnych potrzebach skóry, zawierające zaawansowane składniki aktywne. Ich zakup bywa jednak niemałym wydatkiem, dlatego warto polować na cenowe okazje. Takie właśnie rozpoczęły się w Hebe. Promocja na dermokosmetyki daje aż 30% rabatu na produkty takich marek, jak Cerave, La Roche-Posay czy Vichy. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy wpisać kod: DERMO przy zakupach za minimum 99 zł. Zobacz, jakie dermokosmetyki kupisz aktualnie taniej. Nam w oko wpadły szczególnie odbudowujący krem pod oczy z ceramidami i regenerujący balsam do ust.
Regenerujący balsam do ustKup teraz
Żel przeciw niedoskonałościomKup teraz
Odbudowujący krem pod oczyKup teraz
Żel myjący przeciw niedoskonałościomKup teraz
Krem do rąk regenerującyKup teraz
Odbudowujące serum do twarzy z retinolemKup teraz
Kojący balsam do ciała do skóry bardzo suchejKup teraz
Żel do mycia twarzy do cery tłustej i skłonnej do trądzikuKup teraz
Kuracja przeciw niedoskonałościomKup teraz
Intensywnie nawilżający krem do twarzyKup teraz
Kojąco-regenerujący balsam do twarzyKup teraz