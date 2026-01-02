Takie okazje nie zdarzają się często. W Hebe wystartowała promocja na uwielbiane dermokosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała. Na liście produktów w obniżonych cenach znalazły się między innymi kultowe żele przeciw niedoskonałościom czy kojące balsamy do cery suchej. Znamy szczegóły. 

Wypryski, podrażnienia czy nadmiar sebum to tylko niektóre z wielu problemów skórnych, wymagających zastosowania szczególnych rozwiązań. Większą skutecznością od drogeryjnych preparatów wykazują dermokosmetyki – receptury opracowane z myślą o konkretnych potrzebach skóry, zawierające zaawansowane składniki aktywne. Ich zakup bywa jednak niemałym wydatkiem, dlatego warto polować na cenowe okazje. Takie właśnie rozpoczęły się w Hebe. Promocja na dermokosmetyki daje aż 30% rabatu na produkty takich marek, jak Cerave, La Roche-Posay czy Vichy. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy wpisać kod: DERMO przy zakupach za minimum 99 zł. Zobacz, jakie dermokosmetyki kupisz aktualnie taniej. Nam w oko wpadły szczególnie odbudowujący krem pod oczy z ceramidami i regenerujący balsam do ust. 

Regenerujący balsam do ust

Żel przeciw niedoskonałościom

Odbudowujący krem pod oczy

Żel myjący przeciw niedoskonałościom

Krem do rąk regenerujący

Odbudowujące serum do twarzy z retinolem

Kojący balsam do ciała do skóry bardzo suchej

Żel do mycia twarzy do cery tłustej i skłonnej do trądziku

Kuracja przeciw niedoskonałościom

Intensywnie nawilżający krem do twarzy

Kojąco-regenerujący balsam do twarzy

