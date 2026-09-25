Co łączy konsultacje beauty, makijażowe triki, spotkania z ekspertami i możliwość zdobycia urodzinowych nagród? W przypadku Hebe odpowiedź jest prosta – 15. urodziny marki. Z tej okazji 18 i 19 września w Westfield Arkadia w Warszawie pojawiło się Hebe Beauty Garden, czyli bezpłatna strefa, w której przez dwa dni można było przenieść się do świata beauty.

Hebe rozpoczęło działalność w Polsce w 2011 roku. Przez kolejne lata marka konsekwentnie rozwijała swoją sieć, która liczy dziś ponad 400 sklepów. Na tym jednak nie poprzestała – Hebe jest obecne również poza Polską, na rynkach czeskim i słowackim.

Jubileusz 15-lecia był więc okazją do spojrzenia na to, jak na przestrzeni lat zmieniała się marka i jej oferta. Był też momentem, żeby podziękować klientkom, które przez lata zaglądały do drogerii po kolejne kosmetyczne odkrycia czy sprawdzone produkty.

Beauty Garden, czyli dwa dni wokół urody

Właśnie z myślą o nich powstało Hebe Beauty Garden. Przez dwa dni w Westfield Arkadia można było skorzystać z konsultacji beauty, spotkać ekspertów, obejrzeć pokazy na żywo i odwiedzić specjalne strefy przygotowane przez marki. Były też konkursy z nagrodami, więc na miejscu nie brakowało powodów, żeby zatrzymać się na dłużej.

Na zdjęciu: strefa marek Karl Lagerfeld i YOPE/ materiały własne

W wydarzeniu uczestniczyły także znane twarze. Wśród gości pojawiły się m.in. Małgorzata Socha i Agnieszka Kaczorowska.

– Hebe od 15 lat towarzyszy Polkom w codziennym odkrywaniu piękna i dbaniu o siebie. Beauty Garden to dla nas wyjątkowa okazja, żeby świętować ten jubileusz razem z naszymi klientkami, w jednym miejscu, z ekspertami, markami i niespodziankami, które przygotowaliśmy z myślą o każdej z nich – mówi Magdalena Mularuk, Dyrektor Marketingu Hebe.

Na zdjęciu: strefa marek Resibo i TIRTIR/ materiały własne

Urodzinowe nagrody jeszcze czekają

Jeśli ktoś nie zdążył pojawić się w Beauty Garden, nic straconego. Jubileuszowe atrakcje Hebe nie kończą się bowiem na warszawskim wydarzeniu. Do 5 października trwa ogólnopolska loteria „Pomyśl życzenie, spełnij je w Hebe”.

Udział w niej mogą brać klienci, którzy korzystają z karty my hebe połączonej z aplikacją Hebe. Za każde wydane 50 zł otrzymują jeden los, który daje szansę na nagrody natychmiastowe oraz udział w wielkim finale.

Wśród nagród znalazł się m.in. voucher o wartości 30 000 zł na wakacje marzeń. Do zdobycia jest także 10 voucherów na kompleksową usługę fryzjerską w salonie Bartka Janusza, każdy o wartości 1500 zł, oraz 20 Mystery Boxów o wartości 1000 zł każdy.

Piętnaście lat Hebe to spory kawałek historii polskiego rynku beauty.