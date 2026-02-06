Regenerujący balsam od La Roche-Posay, emoliencyjne masełko do demakijażu Bandi czy olejek do mycia Bioderma to tylko niektóre z wielu dermokosmetyków, które aktualnie kupisz taniej w Hebe. W drogerii trwa właśnie promocja na produkty do pielęgnacji wyjątkowo wrażliwej skóry.

Promocja na dermokosmetyki w Hebe daje 30% zniżki przy zakupach za minimum 69 zł. Obejmuje produkty takich znanych marek, jak Bandi, Cerave, Linomag, Cetaphil, Pharmaceris, Regenerum, Dermedic i wielu innych. Rabat nalicza się automatycznie po dodaniu do koszyka kosmetyków z oznaczeniem DERMO. Taniej kupimy teraz między innymi szampony do wrażliwej skóry głowy, intensywnie nawilżające kremy i balsamy, żele do mycia twarzy przeciw niedoskonałościom czy wyjątkowo łagodne preparaty do pielęgnacji dla dzieci. Dermokosmetyki to formuły bazujące na cennych składnikach aktywnych, które koją podrażnienia, chronią przed utratą nawilżenia, pomagają redukować zmiany trądzikowe czy nadmiar sebum.

Co wybrać? Promocja w Hebe to dobra okazja na uzupełnienie zapasów swoich ulubionych produktów, ale też testowanie nowości. W ofercie znajdziemy między innymi naprawczą maskę do twarzy Bandi, która ukoi przesuszoną skórę zimą, nawilżający krem ochronny od BasicLab czy regenerujące serum do ust od Regenerum. Niższe ceny mają też takie kultowe kosmetyki, jak żel do mycia twarzy Cerave czy krem ochronny w sztyfcie dla dzieci od marki Mustela.

1 Kojący balsam Kup teraz

2 Krem ochronny w sztyfcie Kup teraz

3 Krem na zimę Kup teraz

4 Szampon zwalczający łupież Kup teraz

5 Regenerum do ust Kup teraz

6 Serum w kroplach Kup teraz