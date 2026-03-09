Dobry krem na noc to absolutny must-have w kosmetyczce każdej dbającej o siebie kobiety. Wieczorna pielęgnacja skóry to nie tylko codzienny rytuał, ale przede wszystkim inwestycja w jej przyszłość. Właśnie nocą skóra przechodzi najbardziej intensywne procesy regeneracyjne- komórki odnawiają się szybciej, wzrasta produkcja kolagenu, a mechanizmy naprawcze pracują na najwyższych obrotach. To idealny moment, aby dostarczyć jej składników odżywczych, które wspierają odbudowę, wzmacniają strukturę skóry i pomagają przeciwdziałać oznakom starzenia.

Kremy na noc są zwykle bardziej skoncentrowane i bogatsze w składniki aktywne niż kosmetyki stosowane w ciągu dnia. Ich zadaniem jest nie tylko intensywne nawilżenie, ale także regeneracja skóry zmęczonej czynnikami środowiskowymi, stresem czy niedoborem snu. Dobrze dobrany krem działa wielowymiarowo- poprawia jędrność, wspiera naturalne procesy odnowy komórkowej i sprawia, że rano cera wygląda na bardziej wypoczętą, gładką i promienną.

Właśnie z myślą o nocnej regeneracji skóry powstał Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Night Intensive Restorative Creme- odżywczy krem, który wykorzystuje czas snu, aby przywrócić skórze świeżość, miękkość i młodzieńczy wygląd. Jego bogata, aksamitna formuła działa intensywnie przez całą noc, głęboko odżywiając i wspierając naturalne procesy odbudowy skóry.

Regularne stosowanie kremu pomaga widocznie wygładzić zmarszczki i drobne linie, poprawia jędrność oraz przywraca cerze naturalny blask. Skóra staje się bardziej sprężysta, miękka w dotyku i wyraźnie lepiej nawilżona- efekt utrzymuje się nawet przez 24 godziny. Kosmetyk można stosować zarówno na twarz, jak i szyję, a jego formuła została opracowana tak, aby nie zatykać porów i nie powodować powstawania niedoskonałości.

Fantastyczny krem… Po wielu, wielu próbach trafienia w odpowiedni krem dla mojej cery mieszanej, ten to strzał w dziesiątkę! Rano cera promienna, wypoczęta, jednolita. W połączeniu z zabiegami na twarz ( RF, laser tulowy) działa niesamowicie; 53 lata i „przerobiłam” multum kremów od tanich po super drogie. Ten krem to cudo po wakacjach w pełnym słońcu słyszę same komplementy i to nie zasługa słońca, ale kremu; zatrzymuje czas

– piszą internautki na stronie Notino.pl

Kluczową rolę w działaniu kremu odgrywa podwójnie skoncentrowany ekstrakt z moringi- składnik ceniony w kosmetologii za swoje właściwości regenerujące i wzmacniające. Wspiera on naturalne procesy odnowy skóry oraz pomaga utrzymać jej młodszy wygląd. Formułę uzupełnia ekstrakt z lawendy morskiej, który sprzyja nocnej regeneracji skóry i nadaje jej świeży, zdrowy blask. Intensywne nawilżenie zapewnia natomiast kwas hialuronowy- składnik, który skutecznie wiąże wodę w naskórku i pomaga utrzymać optymalny poziom nawodnienia przez całą dobę.