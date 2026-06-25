Kiedy temperatura na zewnątrz przekracza 30 stopni, marzymy wyłącznie o chwili ochłody. Picie odpowiedniej ilości wody i chowanie się w cieniu to nie wszystko. W upalne dni warto zadbać również o komfort skóry. Pomóc może woda termalna, która odświeża, nawilża i koi. Jaką wybrać? Sprawdziłyśmy.

W upały ograniczamy make-up do minimum, a w pielęgnacji stawiamy na ochronę przed słońcem i nawodnienie skóry. Wysokie temperatury mogą jednak wymagać zastosowania szczególnych środków. Jednym z nich jest woda termalna, która działa jak chłodzący okład dla zmęczonej słońcem cery.

Woda termalna – jak działa na skórę w upały?

Woda termalna to kosmetyk, który zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia w upalne dni i pielęgnuje skórę. Długotrwale nawilża, łagodzi podrażnienia i przywraca komfort. Jego działanie to zasługa wód mineralnych pozyskiwanych z naturalnych źródeł w różnych częściach świata, bogatych w takie składniki, jak selen, wapń czy krzem. Wody termalne sprawdzają się w pielęgnacji różnych typów cery, również wrażliwej czy suchej. Co więcej: niektóre z nich są odpowiednie dla wszystkich członków rodziny – również tych najmłodszych.

Dobra woda termalna – jaką wybrać?

Woda termalna może okazać się ratunkiem dla przegrzanej słońcem cery, ale też opatrunkiem na podrażnienia i zaczerwienienia. Wybrałyśmy produkty, które zbierają najlepsze opinie i które testowałyśmy na własnej skórze.

1 Uriage Eau Thermale Water Kup teraz Woda termalna Uriage zapewnia skórze 8-godzinną dawkę nawilżenia, a przy tym koi i przedłuża trwałość makijażu. Przyjemnie chłodzi cerę w upały i wzmacnia jej naturalną barierę ochronną.

2 Avène Eau Thermale Thermal Spring Water Kup teraz Woda termalna Avène to klasyk w swojej kategorii i światowy bestseller. Nie tylko przynosi ulgę w upalne dni, ale też łagodzi podrażnienia po opalaniu czy goleniu. Gwarantuje natychmiastowe uczucie świeżości i utrwala make-up.

3 Miraculum Thermal Water Kup teraz Kosztuje niecałe 13 zł, a już okrzyknięto ją jedną z najlepszych wód termalnych na rynku. Mgiełka od Miraculum nawilża skórę, łagodzi zaczerwienienia i rewitalizuje. W składzie poza wodą termalną ma kwas hialuronowy i pantenol.