Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, dlatego pijemy je podczas upałów czy po intensywnym wysiłku. Okazuje się jednak, że elektrolity znalazły też swoje zastosowanie w kosmetyce. Jak działają na skórę i dlaczego coraz częściej pojawiają się w produktach do pielęgnacji? Wyjaśniamy.

Elektrolity to minerały, które po rozpuszczeniu w wodzie rozpadają się, tworząc jony. To między innymi sód odpowiedzialny za gospodarkę wodną, potas wspierający pracę mięśni czy magnez konieczny dla funkcjonowania układu nerwowego. Większości z nas ich nazwa kojarzy się z napojami, które pijemy po wymagającym treningu czy w te dni, w których temperatura za oknem przekracza 30 stopni. Elektrolity znajdziemy jednak również w kosmetykach.

Elektrolity w kosmetykach – jak działają?

Kosmetyki z elektrolitami działają wielozadaniowo. Mogą nawilżać skórę, wzmacniać barierę hydrolipidową, a nawet wspomagać regenerację skóry skłonnej do podrażnień. Szczególnie dobrze sprawdzą się w pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej, ponieważ wspierają utrzymanie prawidłowego poziomu nawodnienia oraz funkcjonowanie bariery ochronnej.

Rodzaje elektrolitów w kosmetykach – co robią dla skóry?

W kosmetykach z elektrolitami znajdziemy między innymi takie pierwiastki, jak:

sód wiążący wodę w naskórku,

potas ograniczający przesuszanie cery,

magnez kojący podrażnienia,

wapń biorący udział w procesie odnowy skóry,

fosforany, które pomagają utrzymać odpowiednie środowisko dla składników aktywnych.

Dzięki nim formuła może jednocześnie wspierać nawilżenie, regenerację i prawidłowe funkcjonowanie bariery ochronnej skóry.

Elektrolity w pielęgnacji skóry – dla kogo będą dobrym wyborem?

Kosmetyki zawierające elektrolity są przeznaczone do pielęgnacji różnych typów cery, przede wszystkim suchej i odwodnionej, ale nie tylko. Właściwie skomponowane, łagodne formuły mogą wspierać komfort skóry wrażliwej czy przywracać równowagę cerze po ekspozycji na słońce. Wybrane produkty dobrze działają również na skórę tłustą, która często wymaga nawodnienia, bez niepotrzebnego obciążania jej.

Kosmetyki z elektrolitami – co wybrać?

Wyjątkowe właściwości elektrolitów w pielęgnacji skóry sprawiły, że są one coraz częściej wykorzystywanym składnikiem w kosmetyce. Na rynku znajdziemy dziś między innymi izotoniczne toniki, kremy nawadniające, a nawet balsamy i kremy do rąk czy podkłady mineralne.