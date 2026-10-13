Co nowego w Lush? Markę odwiedza najbardziej zrzędliwy bohater świąt – Grinch!
Tej zimy Grinch pojawia się w Lush. Jeden z najbardziej charakterystycznych bohaterów
świątecznej popkultury tym razem stał się inspiracją do powstania kolekcji kosmetyków stworzoną z myślą o kąpieli, prysznicu i odrobinie świątecznej zabawy. Jest zielono, kwaśno i zdecydowanie nie brakuje charakteru.
Kolekcja Lush × The Grinch czerpie z historii, którą znają pokolenia. Za zrzędliwym usposobieniem Grincha kryje się opowieść o przemianie i o tym, że nawet najbardziej zamknięte serce może znaleźć w sobie miejsce na radość. Z kolei Lush przypomina, że święta nie muszą oznaczać nadmiaru. To doskonała okazja do zwolnienia, spędzenia czasu z bliskimi i zadbania o siebie.
Kwaśne zielone jabłko
Charakterystycznym elementem kolekcji jest nowy zapach kwaśnego zielonego jabłka.
Świeży, soczysty i lekko musujący, łączy intensywne owocowe i cytrusowe nuty z
wyraźnie kwaśnym charakterem.
Lush i Grinch to dla mnie bardzo naturalne połączenie. Obie marki są zabawne, kreatywne i mają w sobie pewną buntowniczość. Inspirując się kwaśną, ale jednocześnie skrycie słodką osobowością Grincha, stworzyliśmy zupełnie nowy zapach kwaśnego jabłka. Jest wyrazisty, owocowy i zdecydowanie nie sposób pomylić go z czymkolwiek innym” – Kalem Brinkworth, Head of Collaborations at Lush.
Grinch w kąpieli i pod prysznicem
W kolekcji znalazły się The Grinch Bath Bomb, Grouchy Grinch Shower Gummy oraz Sour
Grinch Shower Gel. Dla tych, którzy lubią bardziej nietypowe formuły, przygotowano
Grumpy Grinch Shower Slime – ekskluzywny produkt dostępny w zestawie Lush × The
Grinch Gift. Całość uzupełnia Lush × The Grinch Pin Badge.
Kolekcja Lush x The Grinch wyróżnia się zabawną formą, zapachem i estetyką jednoznacznie kojarzącą się z Grinchem. To propozycja dla tych, którzy w świątecznej rutynie szukają czegoś więcej niż klasycznych, sezonowych aromatów.
Lush × The Grinch będzie dostępna od 12 października w aplikacji Lush, a od 15
października w sklepach stacjonarnych i online