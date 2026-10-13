Tej zimy Grinch pojawia się w Lush. Jeden z najbardziej charakterystycznych bohaterów

świątecznej popkultury tym razem stał się inspiracją do powstania kolekcji kosmetyków stworzoną z myślą o kąpieli, prysznicu i odrobinie świątecznej zabawy. Jest zielono, kwaśno i zdecydowanie nie brakuje charakteru.

Kolekcja Lush × The Grinch czerpie z historii, którą znają pokolenia. Za zrzędliwym usposobieniem Grincha kryje się opowieść o przemianie i o tym, że nawet najbardziej zamknięte serce może znaleźć w sobie miejsce na radość. Z kolei Lush przypomina, że święta nie muszą oznaczać nadmiaru. To doskonała okazja do zwolnienia, spędzenia czasu z bliskimi i zadbania o siebie.

Kwaśne zielone jabłko

Charakterystycznym elementem kolekcji jest nowy zapach kwaśnego zielonego jabłka.

Świeży, soczysty i lekko musujący, łączy intensywne owocowe i cytrusowe nuty z

wyraźnie kwaśnym charakterem.

Lush i Grinch to dla mnie bardzo naturalne połączenie. Obie marki są zabawne, kreatywne i mają w sobie pewną buntowniczość. Inspirując się kwaśną, ale jednocześnie skrycie słodką osobowością Grincha, stworzyliśmy zupełnie nowy zapach kwaśnego jabłka. Jest wyrazisty, owocowy i zdecydowanie nie sposób pomylić go z czymkolwiek innym” – Kalem Brinkworth, Head of Collaborations at Lush.

Grinch w kąpieli i pod prysznicem

W kolekcji znalazły się The Grinch Bath Bomb, Grouchy Grinch Shower Gummy oraz Sour

Grinch Shower Gel. Dla tych, którzy lubią bardziej nietypowe formuły, przygotowano

Grumpy Grinch Shower Slime – ekskluzywny produkt dostępny w zestawie Lush × The

Grinch Gift. Całość uzupełnia Lush × The Grinch Pin Badge.

Kolekcja Lush x The Grinch wyróżnia się zabawną formą, zapachem i estetyką jednoznacznie kojarzącą się z Grinchem. To propozycja dla tych, którzy w świątecznej rutynie szukają czegoś więcej niż klasycznych, sezonowych aromatów.

Lush × The Grinch będzie dostępna od 12 października w aplikacji Lush, a od 15

października w sklepach stacjonarnych i online