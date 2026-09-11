Cztery dekady na rynku kosmetycznym to piękny pretekst do świętowania, a polska marka BANDI postanowiła uczcić swój rubinowy jubileusz w najpiękniejszy możliwy sposób – włączając w celebrowanie swoich konsumentów. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji plebiscytu, w którym fani marki wskazali na Peptydowy krem odmładzający Gold Philosophy, nadszedł czas na kolejny etap urodzinowej zabawy.

Ulubiony krem w wyjątkowej cenie

W dniach od 10 do 19 września 2026 roku klienci po raz kolejny przejmą stery. W ogólnodostępnym głosowaniu online na stronie bandi.pl/40lat zapadnie decyzja, który z kosmetyków zyska miano drugiego symbolu 40-lecia. Do rywalizacji stają wszystkie kremy z portfolio marki – poza ubiegłorocznym triumfatorem.

Wyniki plebiscytu poznamy 21 września, a już 4 grudnia wygrany produkt pojawi się na półkach drogerii Hebe oraz w oficjalnym sklepie internetowym marki. Kosmetyk zyska kolekcjonerskie, jubileuszowe opakowanie i – wzorem pierwszej odsłony – będzie do kupienia w symbolicznej kwocie 40 zł, czyli dokładnie po złotówce za każdy rok historii BANDI.

Wspólne celebrowanie z marką

Włączanie społeczności w najważniejsze wydarzenia z życia firmy to celowe działanie, które podkreśla bliską relację marki ze swoimi odbiorcami.

Od początku chcieliśmy, aby 40-lecie BANDI było jubileuszem, który tworzymy razem z naszymi klientami. Zaangażowanie w pierwsze głosowanie pokazało nam, że nasza społeczność chce mieć realny wpływ na jubileuszowe wybory. Dlatego ponownie oddajemy decyzję w jej ręce. Wybór jest wyjątkowo szeroki – tym razem w głosowaniu biorą udział wszystkie kremy z naszej oferty poza zwycięzcą pierwszej odsłony. Jestem bardzo ciekawa, który z nich okaże się ulubieńcem naszych klientów – mówi Joanna Draniak-Kicińska, dyrektor ds. rozwoju strategicznego BANDI Cosmetics.

Cztery dekady innowacji i pasji

Początki polskiej marki sięgają 1986 roku. To wtedy w Michałowicach pod Warszawą pasjonatka chemii, Bogda Draniak, powołała do życia kameralne laboratorium kosmetyczne. Od pierwszych dni fundamentem marki były rzetelna wiedza, potwierdzona skuteczność oraz profesjonalne podejście do świadomej pielęgnacji.

Firma od zawsze wyznaczała rynkowe trendy. Już w 1993 roku – znacznie wcześniej, zanim stało się to powszechnym standardem w branży beauty – BANDI zaoferowało swoim klientkom wyroby dotleniające oraz pierwsze w Polsce receptury z kwasem hialuronowym. Z biegiem lat oferta powiększała się o innowacyjne formuły z retinolem, kwasem migdałowym, a także specjalistyczne linie trychologiczne.

W 2006 roku stery w rodzinnym przedsiębiorstwie przejęła córka założycielki, Joanna Draniak-Kicińska. Pod jej wodzą firma dynamicznie się rozwinęła, budując nowoczesny zakład produkcyjny i zaawansowane laboratorium. Mimo skali działania marka nie straciła swojego ducha i pozostaje wierna wartościom wyznaczającym jej drogę od 40 lat: bezpieczeństwu, najwyższej skuteczności i odpowiedzialności.