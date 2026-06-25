Anna Lewandowska wyjawiła, jak dba o swoją skórę. Trenerka wyjaśniła, że wygląd jej cery to zasługa nie tylko odpowiedniego nawodnienia i zdrowej diety, ale też jednego elementu pielęgnacji, z którego korzysta regularnie.

Anna Lewandowska od lat promuje zdrowy styl życia, zachęca do codziennej aktywności fizycznej i zbilansowanego żywienia. W mediach społecznościowych czasami dzieli się również swoimi sposobami na promienny wygląd skóry. Mowa nie tylko o kosmetykach i piciu dużej ilości wody, ale też jednym nawyku, który może przynieść zaskakujące rezultaty.

Anna Lewandowska korzysta z masażu twarzy. Co daje ten sposób na pielęgnację skóry?

Systematycznie korzystam z masaży twarzy, uważam, że to najlepszy sposób na utrzymanie zdrowego wyglądu skóry, oczywiście nawodnienie i dieta idą w parze

Napisała na swoim InstaStory Anna Lewandowska. Trenerka opublikowała w sieci zdjęcie z wakacji, na którym widać, że rytuał przynosi oczekiwane rezultaty. Masaż twarzy to sprawdzony sposób na rozluźnienie mięśni czoła, okolic szczęki i skroni, pomaga zmniejszyć opuchliznę, poprawia ukrwienie skóry i sprawia, że ma ona zdrowszy koloryt. To element pielęgnacji, który może przywrócić cerze zdrowy, promienny wygląd i, co najważniejsze, możemy wykonywać go samodzielnie w domu. Wystarczy 5-10 minut dziennie, by zauważyć widoczne rezultaty.