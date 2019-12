Cellulit to uciążliwy problem, który dotyczy dziewięciu na dziesięć kobiet. Jego przyczyny mogą być różne – od złej diety, braku ruchu, spowolnionego metabolizmu, hormonów, niedostatecznego nawodnienia czy po prostu genetyki. Niezależnie od przyczyny, u żadnej z kobiet nie jest on mile widziany.

Na rynku istnieje wiele specjalistycznych preparatów, które obiecują w szybkim czasie pozbyć się problemu. Czasem jednak warto zwrócić się ku naturalnym sposobom, z których kobiety korzystały od wielu lat. Zanim więc zdecydujesz się na długą i kosztowną kurację, spróbuj kilku prostszych sposobów.

Nawodnienie

Odpowiednie nawodnienie odgrywa kluczową rolę w walce z cellulitem. Picie wody sprzyja poprawie metabolizmu i pomaga oczyścić organizm z toksyn, a to przekłada się bezpośrednio na wygląd naszej skóry.

Peeling kawowy

To jeden z najpopularniejszych przepisów na naturalny, domowy kosmetyk. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ peeling kawowy świetnie pomaga zmniejszyć cellulit. Kofeina zawarta w kawie oddziałuje na tkankę tłuszczową, a dodatkowo ujędrnia i poprawia elastyczność skóry.

Dieta

To jeden z najistotniejszych czynników wspomagających niwelowanie efektu pomarańczowej skórki. Produkty wysoko przetworzone, zbyt duża ilość tłuszczy, soli i cukru nie sprzyja poprawie wyglądu skóry. Niezdrowe jedzenie powoduje rozrost tkanki tłuszczowej, a w efekcie pojawienie się małych grudek i nierówności. Pomocne okażą się natomiast zielona herbata, kurkuma, zielone warzywa – brokuły, szpinak, szparagi oraz produkty bogate w A, C i E.

Szczotkowanie na sucho

To kolejny złoty środek i jeden z najskuteczniejszych, naturalnych sposobów na pozbycie się cellulitu. Pobudza krążenie w górnych warstwach skóry i stymuluje układ limfatyczny, czego efektem jest gładka i jędrna skóra.

Naturalne olejki

Olejki wnikają do głębokich warstw skóry, dzięki czemu ich działanie jest o wiele bardziej skuteczne i pomaga w wyraźnym wygładzeniu nierówności skóry. Stosowanie olejków wpływa na oczyszczanie organizmu z toksyn, poprawia mikrokrążenie, a także wzmacnia włókna kolagenowe odpowiedzialne za elastyczność i jędrność skóry. W przypadku cellulitu warto sięgnąć po olejki cytrusowe, olejek z rozmarynu i jałowca. W przypadku ich stosowania należy również pamiętać o tym, by rozcieńczyć go z olejem bazowym.