Styczeń to dobry czas na postanowienia i wypracowanie własnego reżimu pielęgnacji skóry. Choć istnieje tak wiele sposobów na poprawę kondycji skóry, często pomijamy te podstawowe, znane i stosowane przez kobiety na całym świecie. Choć może w obecnej chwili nie widzimy większych zmian i potrzeb, z biegiem lat wszystkie zaniedbania staną się widoczne gołym okiem. Dlatego już dziś zacznij dbać o swoją skórę i wprowadź w życie tych 5 istotnych kroków.

Dokładne oczyszczanie skóry każdego wieczora

Dla niektórych to oczywiste, dla innych wciąż nie. Oczyszczanie skóry po całym dniu jest kluczowe w pielęgnacji. Podczas codziennych czynności na skórze gromadzi się kurz, brud, a także olej, który zatyka pory. Aby dokładnie oczyścić skórę nie wystarczy jednie zmycie makijażu za pomocą płynu micelarnego. Takie oczyszczanie powinno odbywać się dwuetapowo, a mycie twarzy żelem i wodą jest koniecznością.

Noszenie filtrów przeciwsłonecznych

Choć każda kobieta wie, że filtry powinno nosić się przez cały rok, wciąż brakuje nam tego nawyku. W sezonie letnim sięgajmy po kremy z SPF 50, a w miesiącach chłodniejszych wystarczający będzie SPF 30.

Złuszczanie martwego naskórka

Żeby cieszyć się piękną skórą złuszczanie martwego naskórka jest niezbędne. Złuszczanie za pomocą kwasów lub łagodny peeling enzymatyczny powinnyśmy wykonywać przynajmniej raz w tygodniu.

Włączenie do pielęgnacji retinolu

Kosmetyki z retinolem działają odmładzająco na naszą skórę, wygładzają drobne zmarszczki i odżywiają skórę. Możemy stosować go w formie kosmetyków, takich jak krem czy tonik lub w gabinetach medycyny estetycznej jako konkretny zabieg.

Regularny masaż

Masaż skóry potrafi zdziałać cuda. Pobudza krążenie przez co skóra wygląda na bardziej odżywioną, jędrną i wypoczętą. Najłatwiej wykonywać go za pomocą dostępnych na rynku gadżetów. Naszym ulubionym jest wałeczek jadeitowy, a korzystanie z niego to prawdziwa przyjemność.