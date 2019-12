Na pewno każda z Was boryka się z wrastającymi włoskami. Zdecydowanie częściej występują one po depilacji depilatorem, jednak mogą pojawiać się także podczas golenia zwykłą maszynką. Wrastające włoski nie tylko nieestetycznie wyglądają, mogą też sprawiać ból i swędzenie. Jak im zapobiegać i cieszyć się gładkim ciałem?

Wrastające włoski: przyczyny

Na pewno zastanawiacie się, dlaczego włoski wrastają. Dzieje się tak, kiedy włosek ma problem z przebiciem się przez skórę. Na początku pojawia się mała, czarna krostka, która szybko może zamienić się w stan zapalny. W efekcie na skórze zauważamy szpecące i często bolące krostki, na których po pewnym czasie wrasta włosek. Kiedy nasza skóra jest zbyt twarda, a włoski słabe i delikatne, zamiast piąć się do góry, wbijają się w skórę. Jak temu zapobiec?

Sposoby na wrastające włoski

1. Systematyczny peeling

Szczególnie kobiety, które usuwają owłosienie za pomocą depilatora lub wosku, powinny częściej wykonywać peeling nóg. Aby zapobiegać wrastającym włoskom należy robić peeling przynajmniej raz w tygodniu. Złuszczanie naskórka pozwoli włoskom bez problemu przebić się przez skórę, pozostawiając ją gładką.

2. Nawilżanie skóry

Codzienne nawilżanie skóry to podstawa. Odżywiona skóra jest gładka, miękka i stanowi łatwiejszą barierę do przejścia wyrastającym włoskom. Odpowiednio dobrany balsam powinien być stosowany co najmniej raz dziennie, najlepiej po kąpieli.

3. Produkt z kwasami

Jeżeli dwie powyższe opcje nie zdają u Ciebie egzaminu, możesz również sięgnąć po dermokosmetyk z zawartością kwasów: salicylowego, glikolowego lub mlekowego. Kwasy działają na zasadzie peelingu, jednak ich działanie jest skuteczniejsze. Złuszczają, wygładzają, a także pobudzają do regeneracji.

4. Zmiana metody depilacji

Kiedy pozostałe sposoby zawodzą, najbardziej skutecznym sposobem na wrastające włoski może okazać się zmiana metody depilacji. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się fotodepilacja, która niszczy cebulki włosów, a problem owłosienia znika na zawsze. Jest to dość kosztowne, ale bardzo skuteczne i wygodne rozwiązanie.