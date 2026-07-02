Czy można znaleźć kosmetyk, który działa jak zabieg w gabinecie, a kosztuje mniej niż 35 zł? TikTok zna odpowiedź. Vitamin Super Needles 200 Mezo-eliksir od Eveline to serum do twarzy, które stało się viralem w mediach społecznościowych i bestsellerem w drogeriach. Odmładza, regeneruje i przywraca skórze witalność. „Marka, która nie kojarzy się ze spektakularnymi efektami, a wypuściła produkt, który mnie zwalił z nóg.” – piszą na jego temat internautki. W czym tkwi jego fenomen?

Vitamin Super Needles 200 Mezo-eliksir to kosmetyk inspirowany mezoterapią mikroigłową – zabiegiem, który zyskał ogromną popularność dzięki rewolucyjnym efektom. Zawarte w formule serum mikroigiełki spongilla needles dają wrażenie delikatnych nakłuć. Właśnie wtedy dzieje się magia. Preparat aktywuje proces odnowy biologicznej naskórka i zwiększa wchłanianie innych kosmetyków. Efekt? Widocznie gładsza, odmłodzona, pełna witalności i blasku skóra. Ponadto kosmetyk zawiera czynnik wzrostu oraz witaminy zamknięte w liposomach. Dzięki temu składniki aktywne mogą wnikać głębiej i działać efektywniej.

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Skuteczność kosmetyku potwierdzają opinie na jego temat.

Kłucie tych igiełek jest w mojej ocenie minimalne, ale efekty pojawiły się już po pierwszym tygodniu stosowania rano i wieczorem. Skóra jest znacznie gładsza, nawilżona, ilość wyprysków ograniczona. Genialny. Kupiłam jedną buteleczkę i się zakochałam. Teraz zamówiłam dwie. Cudowny produkt, igiełki super masują twarz. Skóra jest bardziej dotleniona, kupię ponownie.

Piszą o serum Eveline internautki. Produkt w regularnej cenie kosztuje 39.90 zł, ale w promocji możesz upolować go nawet za 24!