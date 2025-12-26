Każdy sezon przynosi nowe kierunki w pielęgnacji skóry. Zimą popularność zyskują składniki, które wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, koją podrażnienia i długotrwale nawilżają. Ich nazwy coraz częściej figurują w składach kremów, serum i produktów do oczyszczania twarzy. Sprawdź, jak działają kosmetyki z trehalozą, ektoiną i witaminą F i dlaczego warto po nie sięgnąć właśnie teraz.

Trehaloza w kosmetykach – jak działa?

Trehaloza to dwucukier występujący między innymi w grzybach czy drożdżach. W przyrodzie pomaga organizmom przetrwać ekstremalne warunki pogodowe, takie jak mróz czy susza. Nic więc dziwnego, że znalazł swoje zastosowanie w kosmetyce, szczególnie w okresie zimowym. Kosmetyki z trehalozą dedykowane są osobom z cerą suchą i odwodnioną. Ten składnik nie tylko skutecznie wiąże wodę w naskórku, ale też wspiera regenerację skóry i zwiększa jej odporność na wpływ środowiska, m. in. stres czy zanieczyszczenia. Coraz częściej spotykane są kremy i sera, esencje czy toniki z trehalozą, które warto włączyć do pielęgnacji, jeśli czujesz, że Twoja skóra jest przesuszona i wymaga specjalnej troski.

źródło: iStock

Ektoina w kosmetykach – właściwości, które pokocha Twoja skóra

Podobnie, jak trehaloza, ektoina jest substancją naturalnie występującą w przyrodzie. Produkują ją mikroorganizmy żyjące w ekstremalnych warunkach, np. na pustyniach. Jej funkcją jest zapewnienie ochrony przed odwodnieniem, promieniowaniem UV czy wysoką temperaturą, dlatego w kosmetykach często nazywana jest tarczą ochronną dla skóry. Preparaty z ektoiną wzmacniają naturalny płaszcz hydrolipidowy naskórka, zabezpieczają przed przesuszeniem skóry, ale też zwiększa jej odporność na zanieczyszczenia czy stres oksydacyjny. Co więcej: kosmetyki z ektoiną są uznawane za niezwykle skuteczne w pielęgnacji cery wrażliwej, trądzikowej czy z AZS.

Witamina F w kosmetykach – zimą warto sięgnąć po te produkty

Pod tajemniczą nazwą witamina F kryją się tak naprawdę: kwas linolowy i alfa-linolowy, czyli popularne omega 6 i omega 3. To składniki kluczowe dla zachowania zdrowej bariery hydrolipidowej naskórka, która jest narażona na uszkodzenia szczególnie w zimowym okresie. Kosmetyki z witaminą F uzupełniają niedobory lipidów w BHL, działają kojąco i łagodząco, ale też normalizują produkcję sebum, przez co są niezawodne w pielęgnacji cery tłustej.