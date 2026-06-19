Kiedy temperatura za oknem sięga 30 stopni, skóra wymaga pielęgnacji nie tylko rano i wieczorem, ale też w ciągu dnia. Zadbać o nią w upalne dni pomoże dobrze dobrana mgiełka do twarzy, która odświeża, nawilża i koi. Wybrałyśmy 3 mgiełki, które realnie wpływają na stan cery latem.

Mgiełka do twarzy – jak działa i dlaczego latem warto mieć ją pod ręką?

Upał sprawia, że skóra szybciej staje się sucha, albo wręcz przeciwnie – zaczyna produkować nadmiar sebum i nieestetycznie się błyszczeć. Do tego dochodzi uczucie dyskomfortu, które towarzyszy nam bez względu na to, czy spędzamy lato w mieście, czy na greckiej wyspie. Właśnie w takich momentach warto sięgnąć po kosmetyk, który nawilża i chłodzi skórę, koi podrażnienia i sprawia, że cera wygląda zdrowo i promiennie. Dokładnie tak działają odświeżające mgiełki do twarzy idealne zarówno do nakładania w ciągu dnia na make-up, jak i jako etap porannej lub wieczornej pielęgnacji.

Dobra mgiełka do twarzy daje przyjemne wrażenie morskiej bryzy. Przywraca uczucie świeżości, działa łagodząco i wspiera naturalną barierę hydrolipidową. Którą wybrać? Oto 3 produkty, które zbierają najlepsze recenzje.

1 Odświeżająca mgiełka do twarzy Kimoco Glass Skin Kup teraz Kosmetyk kultowej koreańskiej marki nie tylko przyjemnie odświeża skórę w trakcie upału, ale też przywraca jej zdrowy blask. To zasługa głęboko nawilżających składników: kwasu hialuronowego, wody ryżowej i beta-glukanu oraz naturalnym ekstraktom z yuzu i lukrecji, które pozwalają uzyskać efekt glass-skin. Mgiełka nie klei się i można nakładać ją na makijaż – pozostanie nienaruszony.

2 Rozświetlająca mgiełka do twarzy HDRÈY Glass Skin Kup teraz Ta ultra-lekka mgiełka do twarzy została nagrodzona laurem Doskonałość Roku magazynu Twój Styl. Poza tym, że nadaje cerze zdrowy, promienny wygląd, skutecznie odświeża i wspiera barierę ochronną. Efekt? Nawilżona, miękka i promienna skóra przez cały dzień. W składzie znajdziemy między innymi skwalan, niacynamid czy wyciąg z wąkrotki azjatyckiej.