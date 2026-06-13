Wysokie temperatury za oknem sprawiają, że skóra wymaga szczególnej troski. Czasami poranna pielęgnacja może nie wystarczyć, dlatego do torebki warto wrzucić 3 kosmetyki, które odpowiadają na jej najważniejsze potrzeby.

Lato to czas, w którym na nowo definiujemy swoje podejście do codziennej pielęgnacji. Priorytetem staje się ochrona skóry przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, ale też troska o utrzymanie optymalnego poziomu jej nawilżenia. Jednocześnie upały mogą wywoływać nadmierne wydzielanie sebum i sprawiać, że cera nieestetycznie błyszczy się w strefie T. Efekt? Makijaż może rolować się i rozmazywać. Na szczęście wystarczą trzy kosmetyki do torebki, które potrafią uratować make-up i ochronić skórę przed wpływem warunków atmosferycznych.

Co nosić w torebce latem? Balsam do ust z SPF to must-have

Delikatna skóra ust jest wyjątkowo podatna na działanie promieni UV i wysokich temperatur. Przez to szybko staje się sucha i spierzchnięta. Aby temu zapobiec, najlepiej mieć przy sobie dobry balsam do ust z filtrem, który nie tylko odżywia, ogranicza powstawanie suchych skórek i przywraca wargom miękkość, ale też chroni je przed słońcem. Do wyboru masz te bezbarwne, w naturalnym odcieniu albo koloryzujące, które z powodzeniem zastępują klasyczną pomadkę.

Kosmetyki do torebki na lato: bibułki matujące uratują make-up

W upalne dni skóra może szybciej przetłuszczać się i nieestetycznie błyszczeć. W efekcie makijaż rozmywa się i przestaje spełniać swoją funkcję. Pomóc mogą bibułki matujące, które redukują nadmiar sebum bez naruszania make-upu. To szybki sposób na to, by cera znów wyglądała świeżo bez konieczności nakładania kolejnych kosmetyków.

Mgiełka SPF, czyli kosmetyk, który warto mieć w torebce latem

O wpływie promieni słonecznych na starzenie się skóry mówi się coraz więcej. Tak samo jak o konieczności nakładania kremu z filtrem. Eksperci coraz częściej przekonują jednak, że poranna aplikacja kosmetyku może nie wystarczyć, szczególnie w te dni, w których dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Wtedy świetnie sprawdzi się mgiełka SPF 50, która zapewnia cerze niezbędną ochronę i można ją bez problemu nakładać na makijaż.