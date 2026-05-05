Błysk na paznokciach wraca w najbardziej wyrafinowanej formie – szykownej, minimalistycznej, z delikatnym twistem. Zamiast przykuwających uwagę barw wnosi świeżość, subtelność i elegancję. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznego manicure w odcieniu nude, soft shimmer nails to zdobienie, które na pewno przypadnie Ci do gustu.

Brokat na paznokciach nie jest zarezerwowany na wyjątkowe okazje. W tym sezonie odkrywamy jego nowe, nieznane oblicze – idealne zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia. Wiosną i latem 2026 w modzie będzie subtelny manicure, który łączy w sobie klasykę i odrobinę błysku. Wygląda szalenie efektownie i pasuje do wszystkiego.

Shimmer nails, czyli modny błyszczący manicure na wiosnę i lato 2026?

Soft shimmer nails to delikatny manicure utrzymany w jasnej, pastelowej kolorystyce zdobiony małymi drobinami brokatu. Bazę stanowi lakier w odcieniu pudrowego różu, mlecznej brzoskwini lub bieli, a ostatecznym szlifem jest top, który sprawia, że paznokcie pięknie mienią się w świetle.

Najmodniejszy błyszczący manicure sezonu to połączenie dwóch trendów – czystego minimalizmu wpisującego się w popularną estetykę clean-girl i połysku, który wraca do łask w nowym wydaniu. Nie ma tu mowy o przesadzie, lecz o subtelnej grze światłem. Efekt delikatnego błysku najlepiej wygląda na krótkich paznokciach w kształcie owalu, zaokrąglonego kwadratu lub migdału. Dodatkowo może podkreślać opaleniznę i doskonale sprawdzać się zarówno w codziennym życiu, jak i przy wyjątkowych okazjach.

Dlaczego warto postawić na shimmer manicure?

Delikatny błysk na paznokciach to w tym sezonie dobra alternatywa dla klasycznych odcieni nude. Jest bardzo uniwersalny i subtelny, a zarazem przykuwający uwagę i nietuzinkowy. Co więcej: taki efekt możemy stworzyć na wiele sposobów, zarówno klasycznymi lakierami, jak i tymi, które wymagają utwardzenia w lampie UV/LED.

Jak uzyskać efekt delikatnego błysku na paznokciach wiosną i latem 2026?

Podstawa to wypielęgnowane dłonie i zadbane skórki, dzięki którym manicure wygląda estetycznie i niezwykle elegancko. Na odpowiednio przygotowaną płytkę najlepiej nałożyć bazę w wybranym kolorze – od mlecznego różu po śnieżną biel. Ostatni krok to brokatowy top, który nadaje paznokciom mieniący się połysk i utrwala efekt.