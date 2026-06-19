Manicure coraz częściej czerpie inspiracje z natury. W te wakacje nawiązuje do morskiej głębi. Po błyszczących paznokciach z efektem tafli wody przyszedł czas na seashell nails – manicure z motywem muszli, który zachwyca teksturami i kolorystyką.

Po pokazie Chanel Cruise 2026/27 w Biarritz mówiono wyłącznie o mermaid nails – paznokciach z efektem syreniej łuski. Teraz styliści idą o krok dalej. Próbują odtworzyć w manicure naturalną teksturę muszli, kształt i kolor muszli.

Seashell nails – jak wygląda najmodniejszy manicure w muszle na lato 2026?

Seashell nails to manicure, którego motywem przewodnim są muszle. W tym sezonie najbardziej pożądanym efektem jest oddanie ich tekstury i kształtu na całej płytce przy pomocy cienkich, przecinających się ze sobą linii. Trend ma kilka różnych odsłon. Może być inspirowany naturą: w odcieniach beżu, koralu i delikatnego pomarańczu, albo bardziej bajkowy – w barwach turkusu, granatu czy różu, z metalicznym połyskiem. Różnią się też faktury. W modzie są zarówno klasyczne wzory malowane cienkim pędzelkiem, jak i trójwymiarowe żłobienia zrobione przy pomocy specjalnego żelu. Zdobieniom w kształcie muszli na paznokciach najczęściej towarzyszą inne, nawiązujące do morskich głębin: delikatne perły, rozgwiazdy czy krople wody.

Paznokcie w muszle – jak zrobić ten modny manicure na lato 2026?

Choć manicure w muszle wygląda na misternie wykonany, kluczem do sukcesu jest odpowiednia technika malowania. Bliski naturze efekt uzyskamy, malując na paznokciach delikatnie zaokrąglone linie: wzdłuż i wszerz.

Jeśli marzysz o trójwymiarowej stylizacji, niezbędne będzie użycie specjalnego żelu z efektem 3D. Z jego pomocą tworzymy podobne zdobienia, które przypominają żłobienia w naturalnej muszli. Poza tym ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia. Możemy sięgnąć po perłowe lakiery do paznokci albo drobno zmielony, chromowany pyłek, który doda jeszcze większej głębi i sprawi, że manicure będzie pięknie odbijał światło.

Seashell manicure na lato 2026 – pomysły na paznokcie w muszle

Stylizacje paznokci w muszle na lato 2026 mogą być subtelne albo wyraziste. W trendach jest między pink seashell manicure, czyli połączenie bazy w kolorze zbliżonym do naturalnej płytki paznokcia, różowego ombre i zdobień przypominających teksturę muszli. Ten efekt podkreśla opaleniznę i wygląda bardzo elegancko.

Jeśli zależy Ci na biżuteryjnym efekcie, połącz delikatny french manicure z motywem muszli oraz delikatnymi perłami.