Akwarelowy manicure na wiosnę 2026 daje efekt jak po luksusowej pielęgnacji dłoni. Łączy subtelny kolor, zdrowy połysk i perfekcyjne wykończenie. Jeśli szukasz pomysłu na naturalnie wyglądające paznokcie z delikatnym twistem, poznaj jeden z najciekawszych trendów sezonu.

Wiosną stawiamy na manicure, który wygląda świeżo, subtelnie i naturalnie. W cenie są stylizacje wpisujące się w estetykę dyskretnego luksusu. Zamiast kryjącej warstwy lakieru pojawia się semi-transparentna kropla koloru. Dokładnie tak prezentuje się jeden z najmodniejszych efektów sezonu – watercolours nails.

Watercolours nails – jak wygląda ten modny manicure na wiosnę 2026?

Jego nazwę można interpretować na kilka sposobów. Z jednej strony to malowane na paznokciach, półprzezroczyste, artystyczne wzory, które przywodzą na myśl akwarelowe obrazy. Z drugiej – to minimalistyczny manicure, którego sekret stanowi połączenie przejrzystego koloru i subtelnego połysku. Efekt na płytce przypomina barwną kroplę zrobioną wodną farbą. Odcień delikatnie się rozmywa, jest miękki, daje iluzję płynności i koresponduje z trendem your-nails but better. Wiosną królować będą przede wszystkim akwarelowe paznokcie w neutralnych barwach: mlecznym, różanym czy brzoskwiniowym, ale z powodzeniem możemy eksperymentować też z tonami fuksji, lawendy czy błękitu.

Jak uzyskać efekt akwarelowego koloru na paznokciach?

Kluczem do sukcesu jest wybór transparentnej bazy, która daje subtelnie rozmyty efekt przeźroczystego koloru. Do stworzenia tego efektu nadają się również galaretkowe żele i syropowe lakiery o delikatnym zabarwieniu i dużej przejrzystości. Eksperci przekonują, że najważniejsze jest to, by pod warstwą lakieru przebijał się naturalny kolor płytki. Nie ma tu mowy o pełnym kryciu. Dzięki temu efekt wygląda czysto, schludnie i świeżo niczym po starannej pielęgnacji dłoni.

Manicure najlepiej wykończy błyszczący top. Podstawą jest z kolei staranne opiłowanie paznokci i usunięcie skórek. Rezygnujesz z hybrydy? Podobny rezultat mogą dać lakiery pielęgnacyjne, np. Manucurist czy Inglot.