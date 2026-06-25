Najmodniejsze odcienie manicure na lato 2026 przypominają kolory ulubionych lodów. Od mlecznej truskawki, przez arbuzowy sorbet, aż po waniliową biel – poznaj ice cream nails – stylizacje, których piękno tkwi w prostocie.

Ice cream nails – co to za manicure na lato 2026?

Ice cream nails to paznokcie w kolorach inspirowanych ulubionymi smakami lodów. Nie mówimy tu o dosłownych zdobieniach, lecz odcieniach kojarzących się z latem, wakacyjną beztroską i odrobiną słodyczy. To manicure jednolity, czasami wręcz ascetycznie minimalistyczny, a jednocześnie robiący ogromne wrażenie. Wszystko dzięki barwom, które pasują do letnich stylizacji i podkreślają opaleniznę.

W trendach królują pastelowe tony rozbielone odrobiną kremowej śmietanki, ale nie tylko. Ice cream manicure może być również wyrazisty, jak odcienie sorbetów z arbuza, jagód czy malin. W tym efekcie to kolor gra pierwsze skrzypce, bez zbędnych zdobień i trójwymiarowych aplikacji. To dlatego może przypaść do gustu zarówno minimalistkom, jak i osobom, które uwielbiają eksperymentować z kolorami na paznokciach.

Strawberry ice cream nails, czyli paznokcie w kolorze mlecznego różu na lato 2026

Paznokcie w kolorze mlecznego różu latem 2026 nosimy w najprostszej, klasycznej wersji – krótkie, w delikatnym odcieniu na wysoki połysk. Ta stylizacja nie potrzebuje niczego więcej, by wyglądać elegancko i z klasą. Klucz do sukcesu to wybór odpowiedniego koloru: różu z domieszką śmietankowej bieli. Możemy postawić na klasyczny lakier, żel lub bazę o półtransparentnym wykończeniu.

Paznokcie w kolorze lodów pistacjowych – nietuzinkowy wybór na lato 2026

Pistacjowy kolor latem 2026 nosimy na paznokciach w innej odsłonie. Nie jest cukierkowy, lecz bardziej stonowany i subtelny. To zieleń z delikatną domieszką szarości i bieli. Ten odcień może wyglądać na płytce szalenie elegancko.

Mleczne paznokcie na lato 2026 w odcieniach lodów śmietankowych

Jednym z wiodących trendów na lato 2026 jest manicure w kolorze słodkich lodów śmietankowych. To nie czysta biel, lecz delikatnie złamana, dobrze współgrająca z muśniętą słońcem skórą. Na płytce sprawdzi się zarówno kryjący lakier, jak i nieco subtelniejsza, półtransparentna baza.

Jagodowe paznokcie na lato 2026 – odcień pastelowego fioletu wygląda bosko na płytce

Ciekawym pomysłem na paznokcie inspirowane kolorem ulubionych lodów może być też odcień mlecznej jagody. Delikatny, rozbielony fiolet to oryginalna alternatywa dla różu i bieli, która może pięknie wyglądać zarówno na krótkiej, naturalnej płytce, jak i dłuższej, w kształcie migdała lub kwadratu.

Paznokcie w barwach sorbetów na lato 2026 – te odcienie będą najmodniejsze

Ice cream nails to nie zawsze pastelowe kolory na paznokciach. Coraz większą popularnością w tym sezonie cieszyć się będą intensywne barwy sorbetów, m. in. intensywny róż czy malinowa czerwień. Aby efekt był subtelniejszy, warto sięgnąć po lakiery dające efekt galaretki na paznokciach. To bardzo modna stylizacja na lato 2026.