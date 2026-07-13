Subtelny, kobiecy, odrobinę cukierkowy – taki jest manicure, który w tym sezonie podbija salony stylizacji paznokci i światowe trendy. Pink jelly nails, czyli efekt różowej galaretki na płytce przypomina najbardziej odświeżający deser lata, a przy tym jest maksymalnie elegancki.

Jelly nails to trend, który przywędrował do nas z Korei i od kilku sezonów zdobywa coraz większą popularność. W tym sezonie zachwyca kolorem. Najbardziej pożądany ma odcień soczystej maliny.

Pink jelly nails – jak wygląda ten modny manicure na lato 2026?

Pink jelly nails, czyli różowe paznokcie z efektem galaretki, to połączenie energetycznego koloru z półtransparentnym, “mokrym” wykończeniem. Zamiast pełnego krycia mamy tu delikatną woalkę koloru, która sprawia, że płytka wygląda zdrowo, subtelnie i pięknie się błyszczy. Stylizacja najlepiej prezentuje się na krótkich, naturalnych paznokciach, przy wypielęgnowanych skórkach i wakacyjnej opaleniźnie. Co ważne: podobny rezultat możemy uzyskać zarówno przy pomocy żeli i baz utwardzanych w lampie UV/LED, jak klasycznych lakierów do paznokci.

Dlaczego warto postawić na paznokcie z efektem galaretki w różu?

Manicure inspirowany letnimi deserami to kompromis pomiędzy minimalizmem a efekciarskim zdobieniem. Jest jednocześnie delikatny i wyrazisty. To stylizacja niezwykle uniwersalna i wpisująca się w aktualne trendy. Wygląda bardzo świeżo, bez obciążania płytki kryjącymi warstwami koloru.

Pomysły na różowy manicure jelly – jak malować paznokcie latem 2026?

Pink jelly manicure może być prosty. Wystarczy pomalować płytkę odcieniem Pink Sorbet od Manicurist albo sięgnąć po podobnie wyglądający produkt hybrydowy w cukierkowym odcieniu różu. Całości dopełni nabłyszczający top, który nadaje stylizacji ten charakterystyczny, zdrowy blask. Na tym nie koniec.

W modzie są też wariacje na temat trendu, np. micro french jelly nails, czyli paznokcie pomalowane bazą w kolorze intensywnego różu z delikatnym, cienkim paseczkiem zdobiącym brzeg płytki. Taka stylizacja wygląda dziewczęco i elegancko.