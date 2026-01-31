Zadbane, wypielęgnowane skórki to sekret udanego manicure – bez względu na to, czy wybieramy hybrydę czy klasyczny lakier. Niestety szczególnie zimą mogą stawać się suche i podatne na pękanie. Pomóc może odżywka, która intensywnie nawilża i przywraca im zdrowy wygląd.

Nawet perfekcyjnie wykonany manicure traci swój urok, kiedy skórki wokół paznokci stają się suche i popękane. Nakładanie na nie olejku bywa jednak zmorą wielu z nas. Jeśli szukasz alternatywy, ten preparat od Sally Hansen może okazać się idealnym rozwiązaniem. “Skórki po tym wyglądają jak po wizycie u stylistki.” – piszą na jego temat internautki.

Odżywka do skórek przy paznokciach? Ten produkt pokochały Polki

Regenerująca odżywka do skórek Sally Hansen w przeciwieństwie do klasycznego olejku ma żelową konsystencję i wygodny aplikator z pędzelkiem. Dzięki temu można nakładać ją w ciągu dnia, ponieważ nie tłuści palców. Zamknięta w poręcznej tubce receptura zawiera odżywczy olejek i witaminę E – składniki, które skutecznie regenerują skórę, intensywnie ją nawilżają i wygładzają. Ponadto formułę wzbogacono o ekstrakty z róży i jaśminu, które słyną z właściwości łagodzących i przyspieszają gojenie drobnych ran, które mogą powstawać przy usuwaniu skórek. Co ciekawe, produkt można nakładać też na płytkę paznokci, by odżywić ją, wzmocnić i nadać jej zdrowy połysk.

1 Regenerująca odżywka do skórek Kup teraz

Opinie o regenerującej odżywce do skórek Sally Hansen. Co sądzą Polki?

Efekty działania regenerującej odżywki do skórek i paznokci od Sally Hansen potwierdziło już wiele Polek.

Najlepszy produkt na suche skórki. Jest genialna! Świetnie regeneruje skórki, po kilku dniach widzę ogromną różnicę. Naprawdę pomógł mi na skórki zniszczone przez lampę hybrydową.

Czytamy w opiniach internautek. Preparat kosztuje 29 zł, ale nie brakuje okazji, by kupić go taniej.