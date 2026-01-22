Nasze paznokcie każdego dnia narażone są na uszkodzenia. Częsty kontakt z detergentami, mróz, wiatr czy długotrwałe stosowanie lakierów hybrydowych to tylko niektóre z wielu czynników osłabiających ich kondycję. Pomóc może dobra odżywka do paznokci. Ta od polskiej marki Inglot nie tylko wzmacnia płytkę, ale też daje efekt clean-girl manicure.

Zadbane dłonie to nasza wizytówka. Niestety z wielu przyczyn paznokcie mogą stawać się osłabione i łamliwe. Aby wzmocnić je i przywrócić im blask, warto sięgnąć po odżywkę, która rewitalizuje płytkę i chroni ją przed uszkodzeniami. Tak działa Berry Strong od Inglot – preparat, który urzeka subtelnym kolorem i skutecznie wzmacnia paznokcie.

Dobra odżywka do paznokci z kolorem: Inglot Berry Strong

Pierwsze, co rzuca się w oczy to jej intensywny, jagodowy kolor, który po nałożeniu na płytkę daje efekt delikatnej, różowej poświaty, zauważalny najbardziej po nałożeniu 2 warstw. Odżywka do paznokci Berry Strong od Inglot to dobry sposób na estetyczny manicure typu your nails but better. Jej lekka, łatwa w aplikacji formuła powstała z myślą o pielęgnacji osłabionej, podatnej na uszkodzenia płytki. Wzmacnia ją, odżywia i wspomaga wzrost. Dodatkowo ujednolica koloryt i nadaje paznokciom zdrowy połysk.

Działanie preparatu potwierdzają wyniki testów konsumenckich. Aż 95% osób przyznało, że odżywka tworzy na powierzchni paznokci powłokę chroniącą przed wpływem czynników zewnętrznych, m. in. detergentami. To samo mówią opinie Polek. Odżywka Berry Strong ma średnią ocenę 5/5 w serwisie drogerii Hebe.

Odżywka jest świetna. Ma lekki różowy kolor na paznokciach i daje zdrowy blask, ale nie zapewnia 100% krycia. Super produkt, nie ustępuje fancy marce manicurist za dwa razy więcej. Szybko wysycha, dobrze się trzyma i daje ładny, subtelny kolor.

Piszą na temat kosmetyku internautki. W regularnej cenie kosztuje ok. 53 zł.