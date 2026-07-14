Swirl nails to manicure, który wraca do mody regularnie co sezon. Latem 2026 zachwyca jednak miękkością, płynnością formy i efektem akwareli. Wybrałyśmy najpiękniejsze stylizacje z abstrakcyjnymi wzorami na paznokciach idealne na upalne dni w mieście.

Swirl nails – co to za manicure i dlaczego wraca do łask latem 2026?

Swirl manicure to paznokcie zdobione płynnymi, falistymi liniami (swirls), które przypominają morskie fale, kłęby dymu, rozlaną farbę albo chmury. W przeciwieństwie do geometrycznych wzorów w manicure, w tym przypadku nie ma sztywnych zasad – linie są nieregularne, nawiązują do sztuki abstrakcyjnej albo psychodelicznego wzornictwa lat 70. Liczą się płynne pociągnięcia pędzla i łączenie ze sobą różnych barw.

Ze względu na dużą dowolność w interpretacji, trend od lat jest obecny w salonach stylizacji paznokci. Latem 2026 znów przyglądamy mu się z uwagą, przez nowe wykończenia i jeszcze bardziej nieoczywiste połączenia kolorów.

Swirl manicure na lato 2026 – jak wygląda?

Latem 2026 fale na paznokciach mogą wpisywać się w estetykę dyskretnego luksusu i zdobić bazę w cielistym kolorze. Trendy przewidują jednak również bardziej artystyczne stylizacje. Motyw swirl nails łączy się z:

jelly nails – efektem galaretki na paznokciach,

watercolor mani – malunkami akwarelą,

shimmer nails – drobinami brokatu i perłowym połyskiem,

cat-eye manicure – zdobieniami wykonanymi przy pomocy magnetycznych lakierów.

W modzie są płynne, przenikające się ze sobą połączenia kolorów, ale też bardziej wyraziste, cienkie linie malowane na jednolitym tle. Co je łączy? Są nieoczywiste, bardzo efektowne, a przy tym stosunkowo proste do wykonania.

Pomysły na swirl manicure na lato 2026 – inspiracje

Jedna z najpiękniejszych inspiracji na lato 2026 pojawiła się ostatnio na instagramowym profilu marki Essie. To swirl manicure w barwach letniego nieba: subtelnego błękitu, pudrowego różu, delikatnego fioletu i bieli. Płynne fale na paznokciach dają malarski efekt, a całość została wykonana przy pomocy półtransparentnych lakierów.

Świeżo i kobieco wyglądają różowe fale na paznokciach pomalowanych mleczną bazą. To manicure z delikatnym twistem, który jest jednocześnie minimalistyczny i charakterny. Co więcej: pięknie podkreśla opaleniznę.