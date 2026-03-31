Manicure w tonach nude to kwintesencja ponadczasowej elegancji. W tym sezonie wybieramy ten w ciepłym odcieniu mlecznego różu. Efekt petal pink nails na paznokciach wygląda świeżo, schludnie i z klasą. Już nosi go Selena Gomez.

Trendy w manicure zmieniają się w galopującym tempie, ale jeden z nich jest odporny na upływ czasu. Mowa o paznokciach nude, które emanują elegancją, są niezwykle kobiece i odpowiednie zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. W tym sezonie wracają w nowej, delikatnie odświeżonej odsłonie.

Petal pink nails – jak wygląda ten modny manicure nude na wiosnę 2026?

Petal pink nails to klasyczny manicure w jasnym, ciepłym odcieniu mlecznego różu o półtransparentnym finiszu. Kolor nie zapewnia pełnego krycia, ale stapia się z płytką niczym dobry podkład ze skórą. Klasy dodaje mu lśniące wykończenie, dzięki któremu dłonie wyglądają jak po luksusowej pielęgnacji.

Autorem tej stylizacji jest popularny manicurzysta Hollywood Tom Bachik, który dba o paznokcie takich gwiazd, jak Jennifer Lopez, Heidi Klum czy Anne Hathaway. Na efekt petal pink postawiła Selena Gomez, której manicure często inspiruje świat beauty.

Paznokcie petal pink – dla kogo będą dobrym wyborem?

Manicure nude w tym odcieniu różu to idealna propozycja dla osób, które cenią klasyczne, uniwersalne stylizacje. Zda egzamin zarówno na biurowych korytarzach, jak i przy specjalnych okazjach. Co więcej możemy dopasować go do swojego stylu, zmieniając kształt i długość paznokci. Na krótszej płytce będzie wyglądał bardzo minimalistycznie. Z kolei decydując się na dłuższe paznokcie migdałki, zyskujemy godny podziwu rich-girl manicure, który wygląda bardzo luksusowo przy minimalnym nakładzie pracy.

Jak uzyskać efekt petal pink na paznokciach?

Kluczem do sukcesu jest odpowiednio dobrana baza, delikatnie kryjąca, w mlecznym odcieniu ciepłego różu. Szukaj jej wśród tonów nude. Podobny efekt możemy uzyskać także w domu, sięgając po dobry lakier pielęgnujący o subtelnym, jasnoróżowym zabarwieniu. Ostatecznym szlifem jest staranne usunięcie skórek i nadanie paznokciom regularnego kształtu. W tym manicure chodzi bowiem o precyzję i piękno tkwiące w prostocie.