Gdy tylko pojawiają się na straganach, delektujemy się ich zapachem, słodkim smakiem i intensywnym, czerwonym kolorem. Truskawki to symbol przełomu wiosny i lata. W tym sezonie, jak zawsze, służą za inspirację dla trendów w zdobieniu paznokci. Czy to już dobry moment na strawberry nails? Zdecydowanie tak. Wybrałyśmy najlepsze pomysły na truskawkowy manicure, które łączą zabawę wzornictwem z gustowną elegancją.

Modne paznokcie w truskawki na wiosnę i lato 2026 – jak wyglądają?

Strawberry nails to trend, który wraca do nas co sezon. Nie inaczej będzie wiosną i latem 2026. Paznokcie w truskawki to połączenie inspiracji naturą, intensywnych barw i subtelności, dzięki której wyglądają elegancko i z klasą. Motyw truskawki coraz częściej jest jedynie delikatnym detalem, a nie głównym elementem całej stylizacji. Jednocześnie w modzie są zdobienia we włoskim stylu czy aplikacje 3D. Ich powrót w naturalny sposób łączy się z rosnącą popularnością soczystej czerwieni, która niespodziewanie stała się jednym z najmodniejszych kolorów paznokci tego sezonu. Najlepiej łączy się z odcieniami różu, błękitu i mlecznej bieli.

Strawberry nails na wiosnę i lato 2026 – inspiracje

Osoby, które gustują w subtelnych stylizacjach, pokochają minimalistyczny manicure w truskawki. To połączenie jasnoróżowej lub mlecznej bazy z małym akcentem w postaci delikatnego wzoru malowanego precyzyjnym pędzelkiem. Bardzo urokliwy efekt tworzy też zestawienie kilku różnych motywów, np. truskawek i białych kwiatów.

Klasykę z letnim twistem łączy francuski manicure z małym akcentem w postaci malowanych na paznokciach truskawek. Wrażenie robi szczególnie ten w soczystym odcieniu czerwieni. To idealny efekt nie tylko na wakacje.

Motyw truskawki na paznokciach dobrze komponuje się też z innymi modnymi wzorami, np. delikatnymi falami czy akwarelową kratką vichy. Manicure z takimi zdobieniami przyciąga spojrzenia i pięknie prezentuje się zarówno na krótkich, jak i długich paznokciach.