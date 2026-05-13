Róż ma swoje stałe miejsce w trendach w manicure. W tym sezonie wybieramy jednak jeden konkretny odcień. Strawberry milk, czyli kolor mleka truskawkowego, to subtelność w czystej postaci. Wyjaśniamy, komu pasuje i jak uzyskać idealny efekt na paznokciach.

Wiosna 2026 w manicure przynosi powrót delikatnych, pastelowych odcieni i półtransparentnych wykończeń. Na tle mlecznych i brzoskwiniowych tonów wyróżnia się truskawkowy róż – esencja delikatności w najbardziej kobiecym wydaniu.

Strawberry Milk Nails – jak wygląda ten modny manicure na wiosnę 2026?

Strawberry Milk Nails to paznokcie w jasnym, mlecznym, rozbielonym odcieniu różu o semitransparentnym finiszu. Wyróżnia je subtelny połysk, który sprawia, że płytka wygląda świeżo i elegancko. Odcień ma przypominać kolor mleka truskawkowego albo ulubionego shake’a. Może być mniej lub bardziej nasycony, ale ma dawać charakterystyczne, kremowe wykończenie. W salonach manicure wykorzystuje się go zarówno w jednolitych, klasycznych stylizacjach, jak i jako bazę pod modne zdobienia, takie jak kwiatowe wzory, groszki czy kolorystyczny gradient.

Jak uzyskać efekt mlecznego różu na paznokciach?

Paznokcie w kolorze mleka truskawkowego nieprzypadkowo zyskują coraz większą popularność. To stylizacja wpisująca się w estetykę clean girl, dzięki której dłonie wyglądają na zadbane, jak po pielęgnacji drogimi kosmetykami. Ten efekt możemy osiągnąć różnymi technikami, m. in. przy pomocy bazy hybrydowej lub żelu, ale też klasycznymi lakierami i odżywkami, np. od Inglot czy Manucurist. Ostatnim szlifem jest błyszczący top, który nadaje płytce charakterystyczny połysk i przedłuża trwałość stylizacji.

Najpiękniejsze paznokcie Strawberry Milk – pomysły na manicure na wiosnę 2026

Odcień mlecznego różu wygląda efektownie w minimalistycznych stylizacjach bez żadnych zdobień, ale może być także tłem dla wzorów. Pomyśl o delikatnych, białych groszkach lub cienkich paseczkach na jasnoróżowej bazie. To doskonały sposób na bardzo dziewczęcy, wiosenny manicure. Pięknie prezentują się też paznokcie w kolorze Strawberry Milk w kwiatowe desenie czy z delikatnymi, biżuteryjnymi zdobieniami.