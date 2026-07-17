Trendy w zdobieniu paznokci na lato 2026 są inspirowane naturą i podróżami do wymarzonych, wakacyjnych destynacji. Sea glass nails to przykład idealny. Manicure, który przypomina szlifowane przez ocean szkło, łączy subtelność i kolor, od którego trudno oderwać wzrok.

Morskie motywy to jeden z wiodących kierunków w manicure na lato 2026. Nie chodzi jednak wyłącznie o efekt rybiej łuski czy malowane na płytce trójwymiarowe wzory. Okazuje się, że równie spektakularnie mogą wyglądać minimalistyczne paznokcie w kolorze morskiego szkła.

Sea glass manicure – jak wyglądają te modne paznokcie na lato 2026?

Sea glass manicure to paznokcie inspirowane kolorem i teksturą szkła, które przez miesiące, a nawet lata szlifuje morska woda. Trend w pierwotnej wersji miał odcienie delikatnego turkusu, błękitu, granatu lub bieli i semi-transparentne, matowe wykończenie. Z czasem ewoluował i dał pole do eksperymentowania z chromowanym pyłkiem, efektem cat-eye czy ombre. Niezależnie od wariantu dowodzi jednak, że siła tkwi w prostocie, a budzący skojarzenia z morzem kolor może być wszystkim, czego potrzebujemy w manicure latem.

Dlaczego sea glass manicure zyskuje na popularności?

Paznokcie inspirowane szkłem szlifowanym przez morskie głębiny to minimalizm, ale z interesującym twistem. Motyw często zdobi krótką, naturalną płytkę, ale przez charakterystyczny, nieoczywisty kolor, robi nie mniejsze wrażenie niż modne wzory 3D. Jego pierwsza wersja miała w sobie to, co kochamy w letnim manicure: lekkość, pół transparentność i odcień, który przypomina o spokojnych spacerach po plaży, a jednocześnie doskonale współgra z opalenizną.

Sea glass nails – jak uzyskać ten efekt na paznokciach?

Sekretem klasycznego efektu morskiego szkła na paznokciach jest użycie półtransparentnego lakieru w błękitnym lub turkusowym odcieniu, który nie zapewnia pełnego krycia, a następnie matowego topu. Styliści coraz częściej sięgają jednak również po turkusowe lakiery magnetyczne czy chromowane pyłki, dzięki którym manicure pięknie mieni się w słońcu.