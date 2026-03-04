Trendy w manicure czerpią inspiracje z przeróżnych dziedzin sztuki: od malarstwa po design. Jeden z najmodniejszych manicure na wiosnę 2026 wzorowany jest na karbowanym szkle. Trójwymiarowe zdobienie daje prawdziwie iluzoryczny efekt i sprawia, że kolor nabiera głębi. Poznaj ribbed glass nails.

Ribbed glass nails – co to za manicure?

Ribbed glass nails to błyszczące paznokcie zdobione prostymi, wypukłymi liniami, które fakturą przypominają ryflowane szkło. Manicure łączący minimalizm z wyraźną teksturą i błyskiem doskonale wpisuje się w estetykę old money. Balansuje pomiędzy gustowną prostotą a efekciarskim rzemiosłem. Jak wiele innych trendów w zdobieniu paznokci, ten również przybył do nas z Korei Południowej. Efekt karbowanego szkła w manicure już staje się coraz popularniejszy w Stanach Zjednoczonych, a na Pintereście pod hasłem “ribbed glass nails” znajdziemy mnóstwo inspiracji.

Kto pokocha ribbed glass manicure?

Paznokcie inspirowane ryflowanym szkłem urzekają przede wszystkim oryginalnym połączeniem tekstur. To manicure efektowny w swej prostocie – idealny dla osób, które lubią klasykę z delikatnym twistem, uwielbiają trójwymiarowe zdobienia i efekt kociego oka. Ribbed glass manicure daje też nieograniczone możliwości zabawy kolorem, dlatego z łatwością dopasujemy go do swojego stylu życia i ubierania się. Może być minimalistyczny i elegancki, np. w pudrowym różu, ale też awangardowy i przykuwający uwagę, gdy sięgniemy po takie nieoczywiste barwy, jak błękit, fiolet czy burgund.

Jak uzyskać efekt ribbed glass na paznokciach?

Eksperci przekonują, że stworzenie tej stylizacji jest prostsze, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Bazą jest magnetyczny lakier do paznokci, który daje efekt cat-eye i sprawia, że płytka pięknie mieni się przy każdym ruchu. Po utwardzeniu go w lampie UV/LED wystarczy namalować na paznokciach cienkie, równoległe linie żelem do zdobień 3D przy pomocy cienkiego, precyzyjnego pędzelka. Kluczem do sukcesu jest umieszczenie ich możliwie blisko siebie, by zyskać charakterystyczną fakturę ryflowanego szkła. Ostatni krok to pokrycie paznokci topem.

To prosty, ale nie jedyny sposób na osiągnięcie trójwymiarowego, prążkowanego zdobienia. Stylizacja daje duże pole do eksperymentowania z fakturami i wykończeniami. Możemy postawić na błyszczące linie na matowym tle czy matowe kreski na błyszczącej bazie. To właśnie gra tekstur daje iluzję trzech wymiarów i sprawia, że manicure pięknie mieni się w świetle.