Odpowiednio wykonany manicure hybrydowy nie musi niszczyć paznokci. Raz na jakiś czas warto jednak zrobić przerwę od stylizacji lakierami UV i zadbać o regenerację płytki. Pomogą te dwa kosmetyki.

Manicure hybrydowy zrewolucjonizował świat urody. Jego ponadprzeciętna trwałość sprawia, że dla wielu kobiet stał się po prostu niezastąpiony. Jeśli wykonywany jest prawidłowo, nie musi niszczyć paznokci. Czasami warto jednak zrobić przerwę od hybrydy. Jak zadbać o to, by paznokcie w tym czasie wyglądały schludnie i elegancko?

Przerwa od hybrydy – jak zregenerować paznokcie po stylizacji?

W przerwie od manicure hybrydowego ważna jest pielęgnacja, która regeneruje płytkę, wzmacnia ją i przywraca jej zdrowy koloryt. Pomoże stosowanie dobrej odżywki. U mnie sprawdziła się ta utwardzająca od Eveline Cosmetics. W przeciwieństwie do innych podobnych preparatów, ten wnika w strukturę paznokcia – odbudowuje płytkę, zapobiega łamaniu i wspiera wzrost. Po nałożeniu daje efekt clean manicure – zapewnia delikatny połysk. To pierwsza odżywka, o której mogę powiedzieć, że naprawdę trzyma się paznokci i nie odchodzi od nich jak zwykły bezbarwny lakier. Nie wymaga też częstego zmywania zmywaczem.

Jak zadbać o skórki przy paznokciach w przerwie od manicure hybrydowego?

Aby paznokcie bez stylizacji lakierami UV wyglądały estetycznie, ważne jest również dokładne usunięcie skórek. Warto sięgnąć po preparat, który zmiękcza je i ułatwia pozbycie się ich przy pomocy drewnianego patyczka. Tak działa profesjonalny żel More4Care, który intensywnie nawilża okolice paznokcia i sprawia, że przygotowanie ich staje się o wiele prostsze.

Przerwa od hybrydy może okazać się ratunkiem dla osłabionych, cienkich i matowych paznokci. To dobry moment na troskliwą pielęgnację, ale też na modny, naturalny manicure w stylu clean girl. Dzięki niemu nawet bez koloru paznokcie wyglądają na zadbane i zdrowe.