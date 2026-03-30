Subtelny, pastelowy, ale z przykuwającym uwagę wzorem. Plaid manicure na wiosnę 2026 inspirowany jest piknikiem w parku. Jak wykonać to fantazyjne zdobienie? Podpowiadamy.

Plaid manicure na wiosnę 2026 – jak wygląda najmodniejszy wzór sezonu?

Plaid nails na wiosnę 2026 to nowa wersja trendu, który pojawił się zeszłorocznej jesieni. Paznokcie zdobione są klasycznym wzorem – kratką gingham, ale w jaśniejszych, pastelowych barwach. Bazę zwykle stanowią odcienie jasnego różu, mlecznej brzoskwini lub kremowego beżu. Desenie malowane są z kolei w tonach błękitu, lawendy, maślanej żółci czy pistacji. To połączenie tradycyjnego wzoru z modnymi barwami i efektem delikatnego, akwarelowego rozmycia daje niezwykle elegancki finisz. Paznokcie wyglądają szykownie i stają się doskonałym dopełnieniem stylizacji.

Wiosenne paznokcie w kratkę gingham – dla kogo będą idealnym wyborem?

Plaid manicure to znakomity sposób na wykorzystanie najpiękniejszych, wiosennych barw na paznokciach. Efekt jest prosty, ale robi duże wrażenie. Deseń dobrze prezentuje się zarówno na krótkich, jak i dłuższych paznokciach i jest idealny dla osób, które cenią stylizacje z modowym twistem czy te inspirowane sielskością i prostotą.

Paznokcie w kratkę gingham – jak malować ten wzór?

Wbrew pozorom malowanie charakterystycznej kratki na paznokciach jest łatwiejsze, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Na profilu znanej marki Manucurist pojawił się praktyczny tutorial, w którym pokazano, jak uzyskać ten efekt krok po kroku. Najważniejsze jest nakładanie kolejnych kolorów warstwowo. Pierwszą warstwę stanowi baza lub lakier w jasnym, neutralnym odcieniu. Na niej cienkim pędzelkiem malujemy delikatnie rozmyte, kolorowe linie. Po wysuszeniu możemy uzupełnić stylizację lakierem w kolejnym kolorze. Całość utrwalamy lśniącym topem.

Najpiękniejsze paznokcie w kratkę na wiosnę 2026 – inspiracje

Aby stworzyć idealny plaid manicure na wiosnę 2026, wystarczą dwa kolory, np. jasny i ciemny róż. To połączenie barw daje świeży, kobiecy efekt w stylu clean-girl.

Wiosną stawiamy na paznokcie w kratkę w pastelowych kolorach, dzięki którym wzór przypomina koc piknikowy albo obrus w domku babci. Świetnie sprawdzą się odcienie baby blue czy pistacjowej zieleni.

Kratka może zdobić wszystkie paznokcie, ale też być jedynie subtelnym akcentem, np. na dwóch lub trzech. Jeśli gustujesz w bardziej stonowanych stylizacjach, postaw na jednolitą, jasnoróżową bazę, dzięki której całość będzie wyglądać elegancko, ale z drobnym twistem.

Paznokcie w kratkę z efektem cat-eye to wybór dla maksymalistek. Baza z magnetycznego lakieru daje efekt głębi koloru i wielowymiarowego połysku.