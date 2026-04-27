Aby manicure robił wrażenie, czasami wystarczy kolor – tak wyrazisty, by przykuwał uwagę, a jednocześnie tak subtelny, by dodawał klasy. W tę definicję idealnie wpisuje się odcień pistachio green, który tej wiosny z dumą nosimy na paznokciach.

Zielony manicure do niedawna nie mógł konkurować z uniwersalnymi tonami nude, jasnego różu i mlecznej bieli. Tej wiosny może się to zmienić. W trendach pojawił się odcień pistachio green, który łączy w sobie delikatność i wyrazistość. Na paznokciach wygląda niezwykle elegancko, świeżo i z twistem.

Pistachio nails – jak wygląda najmodniejszy zielony manicure wiosny 2026?

Pistachio nails to manicure w kolorze pistacji albo lodów pistacjowych. Przykuwa uwagę barwą, która balansuje między subtelnością pasteli a wyrazistością bardziej intensywnych odcieni. Ma w sobie tony zieleni i żółci. Jest mniej nasycony od limonki, a jednocześnie bardzo świeży i energetyczny.

Pistacjowy manicure wpisuje się w szerszy kontekst. Z jednej strony nawiązuje do natury, z drugiej – może wyglądać bardzo nowocześnie i dobrze komponować się z minimalistycznymi stylizacjami. Właśnie w takiej wersji pojawił się na Instagramowym profilu znanej francuskiej marki Manucurist. Na zdjęciu widzimy krótkie paznokcie pomalowane lakierem w odcieniu Pistachio oraz rękaw klasycznej, szarej marynarki. Całość prezentuje się szalenie efektownie.

Dla kogo pistacjowy manicure będzie dobrym wyborem?

Pistacjowa zieleń na paznokciach w tym sezonie staje się silną konkurencją dla odcieni błękitu, pudrowego różu czy lawendy. Jest nietuzinkowa, a zarazem subtelna i elegancka. Przypadnie do gustu osobom, które lubią pastelowy manicure, ale szukają alternatywy dla dobrze znanych tonów. To również złoty środek pomiędzy delikatnym efektem a bardziej wyrazistymi stylizacjami, ponieważ kolor nie krzyczy o uwagę, a jednak mocno rzuca się w oczy.

Modne pistacjowe paznokcie – najpiękniejsze inspiracje na wiosnę 2026

Odcień pistachio green sam w sobie jest tak efektowny, że nie potrzebujemy skomplikowanych wzorów, by podkreślić jego piękno. Czasami wystarczy jednolity manicure na krótkiej, naturalnej płytce, by zyskać spektakularny efekt.

Pistacjową zieleń możemy wykorzystać też do bardzo delikatnych zdobień, takich jak mikro french, cat-eye, geometryczne formy czy delikatne, kwiatowe motywy. W przypadku tej tonacji zdecydowanie mniej znaczy więcej, a najprostsze stylizacje robią największe wrażenie.