Róż na paznokciach jeszcze nigdy nie wyglądał tak finezyjnie. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznego, pudrowego lakieru, efekt pink sugar nails może okazać się wyborem idealnym. To manicure, który łączy subtelny połysk z magią koloru.

Pink sugar nails – co to za manicure?

Pink sugar nails to paznokcie w odcieniu subtelnego różu z delikatnie mieniącą się poświatą. Błysk na płytce pokrytej jasnoróżowym lakierem ma przywodzić na myśl ulubione słodkości. Pomyśl o pączku w różowym lukrze, ulubionym lizaku albo cukrowej posypce.

Efekt skrzącego połysku uzyskuje się przy pomocy drobin brokatu, perłowego lub chromowego pyłku. To właśnie połyskujące w świetle wykończenie sprawia, że ten manicure wygląda nie tylko elegancko, ale też urokliwie, dziewczęco i z twistem.

Dlaczego pink sugar manicure zyskał popularność?

Rosnąca popularność trendu to zasługa Hailey Bieber i jej manikiurzystki. Na Instagramie rozchwytywanej stylistki paznokci Zoli Ganzorigt pojawiło się niedawno zdjęcie modelki, na którym wzrok przyciąga efektowny, jasnoróżowy manicure z delikatnym połyskiem.

Manicure pink sugar – dla kogo będzie idealny?

Pink sugar nails to doskonały wybór dla osób, które szukają nowego pomysłu na róż na paznokciach. Manicure ten przypadnie do gustu wszystkim, którzy lubią subtelny, dziewczęcy, a zarazem niebanalny efekt. To świetna alternatywa dla takich popularnych stylizacji, jak french czy babyboomer. Wygląda świeżo, energetycznie, a jednocześnie jest bardzo uniwersalny.

Jak uzyskać efekt pink sugar na paznokciach?

Istnieje wiele sposobów na uzyskanie efektu pink sugar nails. Najbardziej popularnym jest połączenie jasnego, różowego lakieru z drobno zmielonym pyłkiem chrome. Ta technika pozwala wyczarować idealnie lśniącą taflę na paznokciach. Dobrym pomysłem będzie też użycie perłowego, pudrowego lakieru czy wykończenie manicure topem z drobinami brokatu.