Jest subtelny, elegancki i daje efekt muśniętej słońcem skóry. Manicure w kolorze brzoskwiniowego szampana to jeden z najciekawszych trendów na lato 2026. Urzeka delikatnym połyskiem i pastelową kolorystyką.

Peach champagne nails – jak wygląda ten modny manicure na lato 2026?

Peach Champagne Nails to dosłownie manicure w kolorze brzoskwiniowego szampana. Wyróżnia go ciepły, pastelowy odcień dojrzałej brzoskwini oraz subtelny błysk przypominający mieniące się bąbelki musującego napoju. Efekt jest niezwykle elegancki, a jednocześnie nieoczywisty. Co więcej: podkreśla pierwszą opaleniznę i właśnie dlatego jest idealny zarówno na wesela czy letnie przyjęcia w ogrodzie, jak i na coraz cieplejsze, słoneczne dni.

Kto pokocha paznokcie Peach Champagne?

Pomysł na paznokcie w kolorze brzoskwiniowego szampana pojawił się na instagramowym koncie znanego manikiurzysty gwiazd, który dba o dłonie Seleny Gomez, Heidi Klum czy Emmy Chamberlain. Na ten odcień postawiła Jennifer Lopez. I trudno jej się dziwić. Efekt Peach Champagne pięknie współgra z opalenizną i dodaje jej jeszcze więcej blasku. Jest idealny dla osób o ciepłym typie urody i dla tych, które kochają skórę muśniętą słońcem. Będzie też doskonałą alternatywą dla odcieni mlecznej bieli i jasnego różu, które zdominowały sezon, ponieważ łączy subtelność i połysk, przez co jest jednocześnie uniwersalny i przykuwający uwagę.

Jak uzyskać efekt Peach Champagne na paznokciach?

Stylista paznokci sław podał konkretne instrukcje. Bazą jest lakier w kolorze brzoskwiniowym, który łączy w sobie tony beżu i pomarańczu. Połysk daje drobno zmielony, chromowany pyłek, który wcieramy w płytkę dla uzyskania efektu tafli. Ostateczny szlif to błyszczący top coat. Manicure wspaniale komponuje się też ze złotą biżuterią.