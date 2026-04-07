Nie tylko groszki. W tym sezonie na paznokciach nosimy wzór, który urzeka gustowną prostotą i daje nieograniczone możliwości łączenia barw. Manicure w paski wygląda jak zapowiedź lata.

Tegoroczne trendy w manicure to gra kontrastów. Z jednej strony w wielkim stylu wróciły naturalne stylizacje paznokci zgodne z estetyką czystości i świeżości, z drugiej – z zainteresowaniem przyglądamy się efektownym wzorom. Wiosną 2026 szczególnie widoczne są desenie inspirowane światem mody. Poza groszkami królować będą paski – cienkie i grubsze, idealnie proste i mniej regularne. Ten niepozorny wzór na paznokciach przyciąga uwagę z daleka, ma w sobie wybiegowy sznyt i mnóstwo finezji. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawia się w salonach stylizacji i na Instagramie.

Manicure w paski na wiosnę 2026 – dla kogo będzie idealny?

Paznokcie w paski to złoty środek pomiędzy minimalizmem a wyszukanym, efekciarskim wzornictwem. Deseń jest prosty, ale przyciąga spojrzenia dzięki energetycznym, cukierkowym barwom. Striped nails to stylizacja, która redefiniuje pojęcie manicure z twistem, dlatego tak dobrze sprawdzi się u osób, które chciałyby zaszaleć z kolorami na paznokciach, ale wolą zdobienia inspirowane prostotą.

Najpiękniejsze paznokcie w paski na wiosnę 2026 – inspiracje

O tym, czy manicure w paski robi wrażenie, decydują dwie rzeczy – precyzja wykonania i dobór barw. W modzie są zarówno regularne prążki jak od linijki, jak i bardziej subtelne, cienkie linie. Jak wybrać kolory? Pomyśl o pasiastych leżakach na wybrzeżu Amalfi, plażowych parasolach czy barwach ulubionych sorbetów. Na instagramowym profilu znanej francuskiej marki Manucurist pojawiła się inspiracja w odcieniach mlecznej bieli i soczystej brzoskwini. Efekt dopełnia baza z delikatnie mieniącymi się drobinkami. Inne sprawdzone połączenia kolorystyczne to między innymi:

czerwień i róż,

błękit i biel,

pomarańcz i róż,

mięta i zieleń,

krem i beż.

Aby manicure wyglądał delikatniej, możemy wybrać cielistą lub jasnoróżową bazę, na tle której namalujemy cienkie, pastelowe linie. W trendach pojawiają się też bardziej wyraziste wariacje na temat tego wzoru, np. z detalami w postaci innych deseni czy z delikatnym połyskiem.

Jak malować paski na paznokciach?

Manicure w paski jest efektowny, a stosunkowo prosty do wykonania. Pierwszy krok to baza lub lakier w wybranym kolorze. Po utwardzeniu tej warstwy cienkim, precyzyjnym pędzelkiem malujemy na płytce równoległe linie. Całość utrwalamy błyszczącym topem. Efekt ten możemy uzyskać zarówno przy pomocy klasycznych lakierów, jak i tych, które wymagają utwardzenia w lampie UV/LED.