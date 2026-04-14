To już oficjalne: pastelowy odcień Millenial Mint wraca w wielkim stylu. Tej wiosny zdobi nie tylko sukienki i bluzki, ale też manicure. Paznokcie w tym kolorze wnoszą do trendów powiew świeżości. Jeśli szukasz alternatywy dla tonów nude i pudrowego różu, oto ona.

Był jednym z najmodniejszych kolorów lat 2000. Później na jakiś czas zniknął z afisza. Odcień Millennial Mint, czyli rozbielona, pastelowa, turkusowa zieleń, w tym sezonie znów pojawiła się na liście wiodących trendów. Tylko w ostatnich miesiącach miętowe kreacje na czerwonych dywanach nosiły takie gwiazdy, jak Sadie Sink, Sarah Pidgeon, Taylor Swift czy Kate Hudson. Na tym nie koniec. Miętowa zieleń już została nazwana jednym z najmodniejszych odcieni wiosny 2026, co wpłynie nie tylko na modę, ale też sztukę zdobienia paznokci.

Miętowe paznokcie na wiosnę 2026 – jak wygląda manicure w kolorze Millennial Mint?

Paznokcie w kolorze Millennial Mint wyglądają świeżo i nowocześnie. Są subtelne, pastelowe, a zarazem nietuzinkowe. Pięknie podkreślają muśniętą słońcem skórę i dobrze współgrają z jasnymi, wiosennymi stylizacjami. Wyobraź je sobie w połączeniu z romantyczną, zwiewną sukienką, białą koszulą czy spódnicą typu slip skirt. Odcienie miętowej zieleni stanowią dobrą alternatywę dla pudrowego różu czy mlecznej bieli. Mogą też tworzyć z nimi spójną całość. W modzie na wiosnę jest zarówno jednolity, klasyczny, miętowy manicure, jak i delikatne zdobienia w tym kolorze.

Manicure w kolorze Millennial Mint – inspiracje na wiosnę 2026

Miętowy manicure na wiosnę 2026 może być minimalistyczny i zachwycać prostotą, ale wśród najmodniejszych propozycji pojawiają się też bardziej wyraziste stylizacje bazujące na odważnych połączeniach barw. Miłośniczki klasyki z delikatnym twistem będą zachwycone takimi zdobieniami, jak french manicure w odcieniu Millennial Mint czy równie subtelnym efektem ombre.

Wrażenie robią paznokcie we wzory w tym kolorze, np. bardzo modne paski łączące tony ciemnej i pastelowej zieleni. To manicure z modowym sznytem, który świetnie prezentuje się na krótkiej płytce.

Warte uwagi są także miętowe paznokcie z błyszczącym wykończeniem, m. in. z efektem kociego oka czy glazury. Połysk dodaje stylizacji elegancji i sprawia, że wygląda ona jeszcze bardziej efektownie.