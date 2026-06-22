Od kilku sezonów nie schodzi z afisza. Manicure w grochy zostaje z nami na dłużej. Latem 2026 zaskakuje kolorami: od pastelowych tonacji po intensywne, nasycone barwy. Wybrałyśmy najlepsze pomysły na paznokcie w kropki na lato 2026.

Grochy to trend, który jakiś czas temu szturmem podbił wybiegi i salony beauty. Zdobi nie tylko sukienki, bluzki i spodnie capri, ale też manicure. Nic dziwnego. To proste do wykonania zdobienie ma w sobie urok retro, lekkość i modowy twist. Wyjaśniamy, jak nosić je latem 2026.

Manicure w groszki na lato 2026 – jak wygląda?

Manicure w kropki latem 2026 wraca w odświeżonej odsłonie. W modzie w dalszym ciągu są klasyczne stylizacje w czarno-białej wersji, jednak na horyzoncie pojawiły się zdobienia w najpiękniejszych odcieniach wakacji. W trendach dominować będą odcienie różu, maślanej żółci, soczystego pomarańczu, błękitu czy czerwieni. Eksperymentujemy nie tylko z połączeniami barw, ale też teksturami i wykończeniami. Pomyśl o mlecznych bazach, efekcie jelly nails czy kocim oku.

Modne paznokcie w grochy na lato 2026: róż i butter yellow to duet idealny

Wymarzony, letni manicure w grochy pokazała ostatnio Zola Ganzorigt – rozchwytywana stylistka paznokci, która dba o dłonie takich sław, jak Hailey Bieber czy Kylie Jenner. W jej wersji królują dwa modne odcienie: cukierkowy róż i pastelowy żółty butter yellow. To połączenie wygląda dziewczęco, świeżo i podkreśla opaleniznę.

Paznokcie w kropki na lato 2026? Wybieramy confetti nails

Uwagę przykuwa też manicure inspirowany kolorowym confetti albo lodami waniliowymi z tęczową posypką. Baza ma mleczny, biały kolor, a zdobienie w postaci małych, barwnych kropek dodaje stylizacji charakteru. To świetna alternatywa dla minimalistycznego manicure, idealna na wakacje czy upalne dni w mieście.

Kropki i french, czyli modny manicure w grochy na lato 2026

W salonach stylizacji paznokci prym wieść będzie również połączenie modnego wzoru z klasycznym frenchem, szczególnie w takich wersjach kolorystycznych, jak błękit i żółć, żółć i czerwień czy róż i zieleń. To sposób na elegancki manicure z nieoczywistym detalem, idealny dla wiernych miłośniczek francuskich stylizacji.