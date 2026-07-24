Kolor Tiffany Blue od dekad stanowi symbol ponadczasowej elegancji. Choć w modzie nie jest tak często spotykany, jak czerń, biel czy beż, do trendów w zdobieniu paznokci wraca regularnie. Latem 2026 zachwyca czystością i doskonale współgra z muśniętą słońcem skórą.

Manicure Tiffany Blue na lato to minimalizm w najlepszej formie. Pierwszoplanową rolę gra kolor inspirowany najbardziej pożądanym pudełkiem na biżuterię od ekskluzywnej nowojorskiej marki. Nie jest to ani klasyczny turkus, ani mięta, a raczej unikatowy odcień niebieskiego z domieszką zieleni, kojarzący się z wodą w basenie w luksusowym, wakacyjnym kurorcie. Jest nieporównywalnie czysty i intensywny.

Paznokcie w kolorze Tiffany blue na lato 2026 – jak wyglądają?

Manicure Tiffany blue latem 2026 wraca w lekko odświeżonej formie, bardziej luksusowej i eleganckiej. Zazwyczaj zdobi krótką, naturalną płytkę albo paznokcie w kształcie subtelnego migdała lub owalu. Dzięki temu tak dobrze współgra z delikatną opalenizną, białą koszulą z lnu czy prostą, satynową sukienką na cienkich ramiączkach.

Alternatywą są bardzo proste, a zarazem szykowne zdobienia, jak klasyczne ombre czy french manicure w odcieniu Tiffany blue łączące neutralną bazę z kroplą wyrazistego koloru. To idealna propozycja dla osób, którym marzy się elegancki efekt na paznokciach, ale w odcieniu, obok którego nie da się przejść obojętnie.