Czy manicure może zastąpić biżuterię? Trendy na wiosnę 2026 udowadniają, że tak. W tym sezonie w modzie królują zdobienia inspirowane szlachetnymi kamieniami: od barwnych kryształów po emanujące luksusem perły. Oto najpiękniejsze stylizacje, które urzekają elegancją i zdobią dłonie niczym najdroższe klejnoty.

Manicure coraz częściej przypomina małe dzieła sztuki. Mowa nie tylko o misternych, malarskich detalach, ale też o biżuteryjnych zdobieniach, które zdominowały trendy na wiosnę 2026. Choć minimalistyczne paznokcie nie wychodzą z mody, na horyzoncie pojawiają się stylizacje, które są odwrotnością clean-girl manicure, a jednocześnie wciąż zachwycają subtelnością.

Biżuteryjne paznokcie na wiosnę 2026 – jak wygląda najmodniejszy manicure sezonu?

Paznokcie inspirowane biżuterią na wiosnę 2026 mają różne oblicza. Uwagę przykuwa między innymi gem manicure, czyli stylizacje zdobione małymi, kolorowymi kryształami i kamieniami. Na tym nie koniec. Wciąż rośnie popularność perłowych paznokci, które wyróżniają się nie tylko charakterystycznym połyskiem. Specjalna technika nakładania lakieru sprawia, że manicure daje iluzję prawdziwej, nieregularnej perły z wyraźną teksturą. Spojrzenia przyciąga też efekt różowych diamentów czy kwiatowe aplikacje z cyrkoniami. Wbrew pozorom biżuteryjny manicure nie musi być maksymalistyczny i przesadzony. Coraz większe uznanie zyskują delikatne stylizacje, mleczne bazy, pastelowe barwy czy bardzo dyskretne zdobienia, które wyglądają naprawdę szykownie i elegancko.

Gem nails, czyli paznokcie z kolorowymi kamieniami na wiosnę 2026

Gem nails to jeden z wiodących trendów w manicure tej wiosny. Charakteru dodają mu kolorowe aplikacje w postaci małych kamieni. Zdobione nimi paznokcie mogą być urzeczywistnieniem idei głośnego luksusu, ale równie stylowo prezentują się bardziej subtelne stylizacje, w których małe, barwne kryształki są dodatkiem do klasycznego frencza czy jasnoróżowej bazy. Jedno jest pewne: przy tego typu zdobieniach nie potrzebujemy już biżuterii.

Gem-flowers manicure, czyli wiosenny manicure z kryształkami

Rosnąca popularność kryształków na paznokciach sprawiła, że było tylko kwestią czasu, kiedy stylistki paznokci zaczną tworzyć z nich prawdziwe arcydzieła. Tak w salonach manicure pojawił się gem-flowers manicure, czyli stylizacje z kwiatowymi wzorami tworzonymi przez małe, błyszczące kamienie. Na taki efekt postawiły ostatnio Dua Lipa czy Kylie Jenner. Warto się zainspirować.

Perłowe paznokcie na wiosnę 2026 – najpiękniejsze inspiracje na wiosnę 2026

Nie jest tajemnicą, że perłowe lakiery do paznokci wróciły w tym sezonie w wielkim stylu. Coraz większą popularność zyskuje specjalna technika malowania nimi paznokci. Chodzi o aplikowanie koloru kolistymi ruchami przy pomocy sondy i mieszanie ze sobą różnych barw. W ten sposób możemy uzyskać na paznokciach nie tylko charakterystyczny połysk, ale też teksturę naturalnej perły. Zdobienie jest niezwykle efektowne, ale dzięki pastelowym barwom również niezwykle uniwersalne i delikatne. To dlatego tak dobrze sprawdza się na co dzień.

Paznokcie jak różowy diament – ta stylizacja na wiosnę 2026 to klasyka z twistem

Biżuteryjny manicure na wiosnę 2026 nie musi być ekstrawagancki ani trudny do wykonania. Równie efektownie prezentują się krótkie paznokcie lśniące niczym różowy diament. Wystarczy znaleźć dobry, różowy lakier z mieniącymi się drobinkami, by stworzyć manicure łączący w sobie minimalizm i przykuwający uwagę połysk.

Złote paznokcie na wiosnę 2026, które wyglądają jak biżuteria

Wiosną 2026 niespodziewanie do łask wracają też paznokcie w odcieniach złota. Mogą być w całości pokryte lakierem w idealnym odcieniu albo zdobione delikatnymi aplikacjami. W trendach są również trójwymiarowe wzory, które przywodzą na myśl najpiękniejszą biżuterię. W tym sezonie złoto w manicure łączymy też z innymi kolorami i kamieniami, np. perłami. Efekt zachwyca.