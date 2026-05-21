Trendy w zdobieniu paznokci od kilku sezonów balansują pomiędzy eleganckim minimalizmem a efekciarskim wzornictwem. Jednym z najciekawszych efektów wpisujących się w pierwszy nurt jest lip gloss manicure. Dlaczego świat pokochał paznokcie na wysoki połysk i co je wyróżnia? Wyjaśniamy.

Lip gloss manicure – jak wygląda efekt błyszczyku na paznokciach?

Lips gloss nails to delikatne paznokcie, które wyglądają jak pokryte błyszczykiem do ust. Są lśniące, półtransparentne i utrzymane w jasnej, subtelnej kolorystyce. Najbardziej pożądane są odcienie mlecznej bieli, pudrowego różu albo brzoskwini. Za ostateczny efekt odpowiada jednak top coat, który daje lśniące, “mokre” wykończenie i sprawia, że dłonie wyglądają świeżo i elegancko jak po pielęgnacji drogimi kosmetykami.

Popularność tej stylizacji nie jest dziełem przypadku. Wpisuje się w szerszy kontekst – modę na manicure w estetyce dyskretnego luksusu i jelly nails prosto z Korei. To przeciwieństwo dużej ilości zdobień i grubych warstw hybrydy. Właśnie dlatego budzi tak duże zainteresowanie. Lip gloss manicure daje wrażenie zdrowej, naturalnej płytki i sprawia, że skóra dłoni wygląda na gładszą i rozświetloną.

Pomysły na lip gloss manicure – inspiracje, które warto zapisać na później

Manicure lip gloss ma wiele różnych odsłon. Zawsze skupia się jednak na naturalności, subtelnych barwach i błyszczącym wykończeniu. Jednym z najchętniej wybieranych efektów jest Strawberry lip gloss nails, czyli paznokcie w kolorze soczystego różu o półtransparentnym finiszu i maksymalnym blasku.

Uwagę przykuwa też milky gloss manicure, czyli błyszczące paznokcie w kolorze złamanej bieli. To jedna z tych stylizacji paznokci, które wyglądają świeżo i przywracają skórze dłoni młodzieńczy blask.

Jak uzyskać efekt lip gloss na paznokciach?

Dużą zaletą tego manicure jest łatwość wykonania. Ze zrobieniem go poradzą sobie zarówno doświadczone stylistki, jak i osoby, które dbają o swoje dłonie w domu. Jeśli wybierasz trwałe stylizacje utwardzane przy pomocy lampy UV/LED, sięgnij po półprzezroczystą bazę w delikatnym, pastelowym kolorze oraz błyszczący top. Jeśli wolisz klasyczne lakiery, dobrym pomysłem będzie użycie preparatu wybielającego płytkę, np. Inglot Nail Whitener, a następnie odżywki w ciemnoróżowym kolorze, jak Manucurist Active Glow oraz topu na wysoki połysk, np. Inglot High Gloss. Efekt zachwyca.