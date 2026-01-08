Paznokcie żelowe dzisiaj nikogo już nie dziwią. Kiedyś taka stylizacja budziła mieszane uczucia, teraz nie jest niczym zaskakującym, a projekty potrafią być naprawdę hipnotyzujące. Czy podczas utwardzania żelu w lampie UV bolą cię paznokcie? Myślisz, może to ma boleć, żeby było skuteczne? Nic podobnego! Pieczenie jest spowodowane naturalną reakcją chemiczną, ale nadal możesz zrobić kilka rzeczy, aby jej przeciwdziałać.

Dlaczego paznokcie bolą pod lampą UV?

Aby zrozumieć, jak radzić sobie z tym nieprzyjemnym odczuciem, przeczytaj najpierw, co je powoduje. Technicznym terminem określającym pieczenie odczuwane podczas utwardzania żelu jest polimeryzacja, proces, który powoduje skok ciepła. Silne uderzenie ciepła jest z kolei wynikiem tworzenia się wiązań chemicznych podczas procesu utwardzania. Za każdym razem, gdy tworzy się wiązanie, ciepło wydziela się podczas procesu utwardzania.

Co możesz zrobić, by paznokcie nie bolały?

Ponieważ problem pojawia się pod lampą UV, możesz po prostu wyciągnąć dłonie. Ba, nawet musisz! Nie ma potrzeby cierpienia w tej sytuacji. Po chwili od wyjącia problem zazwyczaj sam znika. Możesz też poprosić manikiurzystę o aplikowanie cieńszej warstwy żelu.