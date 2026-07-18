Niektóre trendy w manicure przychodzą i odchodzą, inne wiodą prym latami. Pattern french to jeden z tych, które nie zyskały dużego rozgłosu, a od wielu miesięcy królują w salonach stylizacji paznokci. Nic dziwnego. To efekt, który nie krzyczy o uwagę, a jednak przyciąga spojrzenia.

Do niedawna francuski manicure był symbolem ponadczasowej klasyki. Obecnie coraz częściej staje się jedynie punktem wyjścia do tworzenia bardziej efektownych stylizacji. W ostatnich latach widziałyśmy różne jego wersje: od tej w stylu lat 2000. po bardzo delikatną, w rozmiarze mikro. Niewiele mówi się jednak o trendzie, który niepostrzeżenie zdominował nasze media społecznościowe.

Pattern french manicure – co to za efekt na paznokciach?

Pattern french to nic innego jak francuski manicure we wzory. Deseń pojawia się najczęściej na pomalowanej kontrastowym kolorem końcówce paznokcia. Daje to bardziej subtelny efekt, niż pokrywanie wzorem całej płytki. W ostatnich miesiącach w modzie były takie interpretacje trendu, jak french manicure w groszki, w paski Cabana czy kwiaty, ale też zwierzęce printy, kratkę czy motywy inspirowane naturą.

Dlaczego pattern french manicure zdobywa popularność?

Wzorzysty french manicure to doskonały kompromis pomiędzy klasyczną elegancją a modnym wzornictwem. To właśnie dlatego dla wielu osób może być idealnym złotym środkiem. Jest z jednej strony subtelny i elegancki, a z drugiej – barwny i oryginalny.

Pomysły na french manicure z wzorem – inspiracje

Jedną z najbardziej klasycznych wersji trendu jest polka dots french manicure, czyli francuski efekt zdobiony słynnym wzorem w postaci małych kropek. To zdobienie z modowym twistem pięknie prezentuje się zarówno na krótkich, jak i długich paznokciach.

Bardzo delikatny efekt dają malowane na frenchu kwiaty. Mogą być pastelowe albo utrzymane w bardziej wyrazistych, nasyconych barwach.

Absolutnym hitem jest french manicure w kolorowe paski – idealny na wakacje, ale nie tylko. Wygląda schludnie, estetycznie, ale z kolorowym akcentem, który przykuwa uwagę.

Jeśli mowa o wzorzystym french manicure na lato, pięknie prezentują się zdobienia inspirowane ceramiką czy grecką architekturą. Połączenie bieli i niebieskiego daje bardzo świeży efekt.