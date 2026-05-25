Niebieski manicure jeszcze nigdy nie był tak elegancki jak w tym sezonie. W trendach na lato 2026 prym wieść będą najbardziej szykowne odcienie błękitu, które dobrze wyglądają zarówno na krótkich, jak i dłuższych paznokciach. Sprawdziłyśmy, po jakie kolory lakiery warto sięgnąć w najbliższych miesiącach i jakie zdobienia najbardziej przykuwają uwagę.

Błękit na paznokciach do niedawna uchodził za wybór dla odważnych. Wydawał się mniej uniwersalny od mlecznej bieli i jasnego różu. W tym sezonie może się to zmienić. Trendy na lato 2026 premiują najbardziej wyrafinowane odcienie niebieskiego, które przypadną do gustu nawet wiernym miłośniczkom klasyki.

Niebieskie paznokcie na lato 2026 – jakie odcienie będą najmodniejsze?

Cała uwaga skoncentrowana jest na odcieniach, które łączą w sobie błękit z delikatną domieszką bieli lub szarości. Dzięki temu są stonowane, a jednocześnie wyglądają bardzo interesująco. Miejsce wymyślnych zdobień w tym sezonie zajmują minimalistyczne stylizacje. To głównie paznokcie pomalowane jednolicie albo bardzo subtelne wzory na jasnoróżowej bazie.

Najmodniejsze odcienie niebieskiego na paznokciach są inspirowane naturą: kolorem wody w oceanie, letniego nieba w bezchmurny dzień czy dojrzałych borówek. W trendach dominować będą takie barwy, jak:

baby blue,

mięta,

turkus,

kobalt,

granat.

Zmienia się też całe podejście do manicure, który ma być nie tylko efektowny, ale też praktyczny. To dlatego błękity zdobią w tym sezonie głównie krótkie paznokcie w kształcie owalu, kwadratu lub migdała. Ich długość dodatkowo wpływa na efekt końcowy – sprawia, że niebieski manicure na lato 2026 wygląda niezwykle schludnie, estetycznie i z klasą.

Niebieski manicure na lato 2026 – jaki wybrać? Inspiracje

Na upalne dni w mieście wybieramy minimalistyczny manicure w kolorze baby blue, czyli krótkie paznokcie pokryte lakierem w odcieniu jasnego, rozbielonego błękitu wpadającego w szarość. Taka stylizacja świetnie sprawdzi się na co dzień i będzie dobrze współgrać z eleganckimi ubraniami z lnu.

Na wakacje idealny będzie turkusowy manicure, który fantastycznie podkreśla opaleniznę, a jednocześnie może być wciąż bardzo gustowny i elegancki.

Uwagę przykuwają też niebieskie wzory na paznokciach. Latem jednym z najbardziej pożądanych motywów są borówki, ale warto postawić też na bardzo delikatne kwiaty, najlepiej malowane na bazie podkreślającej naturalny kolor płytki.

Nie zapominamy też o błękitnym french manicure. W tym sezonie w cenie jest jego subtelniejsza, minimalistyczna wersja. Mowa oczywiście o efekcie baby french, w którym bazę stanowi lakier w kolorze mlecznej brzoskwini lub różu, a krawędź paznokcia zdobi cienka linia w odcieniu baby blue. Ta prosta stylizacja robi ogromne wrażenie.