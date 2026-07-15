Choć widziałyśmy już wiele, trendy w stylizacji paznokci niezmiennie potrafią nas zaskoczyć. Pickle nails to jeden z nich. Na paznokcie w kolorze konserwowych ogórków postawiła ostatnio Vanessa Hudgens i trzeba przyznać, że ten manicure wygląda naprawdę szykownie.

Pickle nails – jak wygląda ten nieoczywisty manicure na lato 2026?

Motywy owoców i warzyw w manicure nie są niczym nowym. W ostatnich tygodniach na radarze znalazły się między innymi paznokcie w truskawki czy te zdobione wzorami rodem z włoskiej kuchni. Jeszcze bardziej oryginalną stylizację pokazała stylistka paznokci gwiazd Zola Ganzorigt, która dba o dłonie takich it-girls, jak Hailey Bieber czy Kylie Jenner. Na jej instagramowym profilu pojawił się zielony manicure, na który zdecydowała się aktorka Vanessa Hudgens. Pickle nails, bo tak nazwała stylizację, to efekt kociego oka w soczystym odcieniu zgniłej zieleni. O tym zdobieniu napisał już jeden z czołowych portali beauty Allure, a w mediach społecznościowych zawrzało.

Czy możesz podzielić się kolorami i krokami, które użyłeś do tej stylizacji? Piękne paznokcie Zachwycające

To tylko niektóre z wielu komentarzy pod wpisem manikiurzystki. Co ciekawe, połączenie nieoczywistego koloru z magnetycznym połyskiem wygląda naprawdę elegancko.