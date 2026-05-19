Choć trendy w zdobieniu paznokci na wiosnę i lato 2026 zdominowały jasne, subtelne barwy, nie brakuje też bardziej nasyconych odcieni. Wybrałyśmy najmodniejsze, intensywne kolory manicure idealne na ciepłe dni, które dobrze współgrają z muśniętą słońcem skórą.

To już tradycja, że wiosną i latem z chęcią sięgamy po lakiery w pastelowych tonacjach, a jesienią i zimą częściej wybieramy barwy o większym natężeniu. W tym sezonie, mimo dominacji mlecznej bieli i mydlanego różu, w trendach nie brakuje jednak ciemnych kolorów, które przypadną do gustu miłośniczkom wyrazistego manicure.

Ciemne paznokcie na wiosnę i lato 2026 – czy są modne?

Wiosna i lato 2026 to sezon, który przynosi wyraźny zwrot w kierunku szlachetnych, nasyconych barw, które wyglądają elegancko i dodają klasy. W modzie są odcienie nawiązujące do natury, których głębię podkreśla dodatkowo błyszczące wykończenie. Kolory, o których mowa najczęściej zdobią krótkie, naturalne paznokcie albo płytkę w kształcie migdału. W takiej wersji wyglądają naprawdę efektownie, schludnie i szykownie.

Modne ciemne kolory paznokci na wiosnę i lato 2026: wiśniowa czerwień

Mówi się, że klasyczna czerwień na paznokciach nigdy nie wychodzi z mody, ale jej obecność w trendach na wiosnę i lato 2026 jest wyjątkowo zauważalna. Poza jaskrawym odcieniem Spicy Red, w tym sezonie królować będzie ciemniejszy, wiśniowy kolor. To barwa pomiędzy czerwienią a burgundem. Jeszcze więcej klasy dodaje jej top coat na wysoki połysk.

Ciemny odcień na paznokcie? Wiosną i latem 2026 stawiamy na figę

Fioletowe paznokcie na wiosnę i lato 2026 to nie tylko delikatny manicure w tonach lawendy. Na znaczeniu zyskuje kolor owocu, który w tym sezonie dominuje między innymi w świecie perfum. Mowa o fidze, a dokładniej głębokim, fioletowym kolorze skórki. Pięknie wygląda zarówno solo, jak i jako tło dla wzorów.

Granatowe paznokcie na wiosnę i lato 2026 to esencja elegancji

Jeśli marzy Ci się ciemny manicure na lato 2026, postaw na klasyczny, elegancki odcień navy blue, czyli marynarski granat. To wciąż niedoceniany kolor, który podkreśla opaleniznę i doskonale komponuje się chociażby z lnianymi koszulami czy eleganckimi szortami. W modzie jest też jego jaśniejszy ton, czyli denim blue – jeansowy, szlachetnie wyglądający niebieski z domieszką szarości.

Ciemna zieleń na paznokciach wraca w nowej odsłonie. To nieoczywisty wybór na wiosnę i lato 2026

Manicure na wiosnę i lato 2026 bardzo często inspirowany jest naturą. Weźmy pod uwagę chociażby malowane na paznokciach kwiaty czy owoce. Nic dziwnego, że w trendach pojawił się też kolor budzącej się do życia natury, czyli ciemna zieleń lasu albo tropikalnej dżungli. Najlepiej wygląda na krótkich, naturalnych paznokciach, z błyszczącym finiszem.