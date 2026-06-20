Lato to idealny czas na manicure z twistem. Poza mleczną bielą i pudrowym różem w trendach pojawiły się soczyste odcienie inspirowane naturą. Te kolory podkreślają opaleniznę i przyciągają spojrzenia, a jednocześnie wyglądają elegancko.

Kiedy, jeśli nie w wakacje, sięgać po lakiery w odważnych kolorach? Najbliższe miesiące to najlepszy czas na manicure, który jest symbolem wakacyjnej beztroski. Modne kolory paznokci na wakacje 2026 są bardziej nasycone od pasteli, ale subtelniejsze od neonów. To barwy jednocześnie energetyczne i harmonijne. W trendach widać zwrot w kierunku tonów balansujących pomiędzy wyrazistością a delikatnością. To odcienie, które nie krzyczą o uwagę, ale trudno je przeoczyć.

Guma balonowa, czyli alternatywa dla mlecznego różu na paznokciach

Ten odcień to coś pomiędzy mlecznym różem a fuksją. Kolor gumy balonowej na paznokciach sprawia, że manicure wygląda świeżo i bardzo estetycznie, szczególnie przy krótkiej płytce i delikatnej opaleniźnie. W tym sezonie nosimy go solo albo w połączeniu z drobno zmielonym, chromowanym pyłkiem, który nada stylizacji subtelny połysk.

Pomidorowa czerwień – modny kolor paznokci na wakacje 2026

Mówi się, że czerwień na paznokciach nigdy nie wychodzi z mody, ale w tym sezonie widzimy ją w zupełnie nowej odsłonie. Jeden z najmodniejszych odcieni przypomina kolor dojrzałych pomidorów. Jest nasycony, soczysty, a jego głębię dodatkowo podkreśla błyszczące wykończenie.

Arbuzowy róż – kolor, który daje efekt fresh manicure na lato 2026

Modny róż na letnie paznokcie może przypominać kolor soczystego, arbuzowego miąższu. Ten odcień jest intensywny, a jednocześnie subtelny i pięknie wygląda zarówno na krótkie, jak i długiej płytce. Lakier w kolorze Watermelon pojawił się m. in. w kolekcji Essie.

Delikatny pomarańcz – soczysty kolor paznokci idealny na wakacje 2026

Jednym z najbardziej niedocenianych kolorów w manicure na lato 2026 jest zdecydowanie pomarańcz. W tym sezonie w modzie będzie ten nasycony, ale o półprzezroczystym finiszu oraz delikatniejszy – brzoskwiniowy. Każdy z tych odcieni wspaniale podkreśla opaleniznę i znakomicie współgra chociażby z białą sukienką, czekoladowymi szortami czy błękitnym jeansem.